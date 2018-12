Solskjærs hjemmedebut sendes gratis på TV 2

Se Premier League på TV 2 Sumo

Dette betyr at TV 2 vil vise to parallelle godbiter på fotballens festdag i England, Boxing Day.

Manchester United - Huddersfield på TV 2 og TV 2 Sumo og Liverpool - Newcastle på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.

Begge kamper med avspark kl. 16.00.

– Dette er den beste julegaven vi kan forestille oss. Vi er veldig glad for å kunne dele denne unike opplevelsen med flest mulig på hovedkanalen TV 2, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

I utgangspunktet hadde TV 2 valgt å vise serieleder Liverpool hjemme mot Newcastle 2. juledag, et valg som ble tatt før Solskjær-nyheten. Det har vært et enormt engasjement og skyhøy temperatur i diskusjonene rundt det valget på bekostning av Solskjærs hjemmedebut.

Vi er veldig glad for å kunne dele denne unike opplevelsen med flest mulig på hovedkanalen TV 2 Vegard Jansen Hagen

– Det har ikke vært aktuelt å løpe fra løftet om å vise Liverpool, men det har samtidig vært en fryktelig situasjon ikke å få vist de historiske bildene av Solskjær som leder United hjemme for første gang. Derfor er vi svært lettet over å ha funnet en løsning, sier Jansen Hagen.

TV 2 vil dermed måtte velge vekk en kamp lørdag klokken 16 senere i sesongen for å kunne vise Manchester United - Huddersfield.

– Det er ingen enkel avgjørelse å stå uten den tradisjonelle Tippekampen på et tidspunkt, men i denne spesielle situasjonen er det en riktig avgjørelse. Solskjærs hjemmedebut er noe nær en nasjonal begivenhet og da må vi ta grep, sier sportsredaktøren.

Det er seks parallelle kamper klokken 16.00 på 2. juledag.

I tillegg til Manchester United - Huddersfield på TV 2 og Liverpool - Newcastle på TV 2 Sport Premium viser TV 2 Sporten Målshow på TV 2 Sport Premium 2 med fortløpende scoringer fra de fire øvrige kampene i hovedrunden: Tottenham - Bournemouth, Leicester - Manchester City, Burnley - Everton og Crystal Palace - Cardiff.

– I sum er dette et råsterkt tilbud. Vi serverer de betalende kundene våre en heftig total-opplevelse, samtidig som vi får vist frem et fotball-produkt vi er svært stolte av for et stort publikum på hovedkanalen TV 2, sier TV 2s sportsredaktør.

I løpet av jul- og nyttårsperioden skal TV 2 Sporten sende 21 direktesendte kamper fra Premier League. Det starter allerede med Wolves - Liverpool fredag kveld og så går det slag i slag med kamper 22.12, 23.12, 26.12, 27.12, 29.12, 30.12, 1.1, 2.1 før hele rundes av med toppkampen Manchester City - Liverpool 3. januar.