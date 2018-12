USA ut av Syria

«Vi har beseiret IS i Syria, min eneste grunn til å være der under mitt presidentskap.»

At USA og landets allierte i kampen mot IS har nedkjempet den barbariske gruppen er selvfølgelig godt nytt.

Det er bare en hake med det. Trump farer med løgn. Det er ikke sant.

At IS er i ferd med å tape er riktig, men fortsatt kjemper noen tusen krigere for å beholde det lille de har igjen av områdene de en gang disponerte.

Beslutningen om å trekke ut alle USAs rundt to tusen soldater fra Syria ble tatt av presidenten uten at den amerikanske forsvarsledelsen var orientert. Generalene i Pentagon har advart mot en slik handling og har pekt på at det kan oppfattes som et militært nederlag hvis ikke amerikanerne blir stående til slaget er vunnet.

Fredrik Græsvik er TV 2s USA-korrespondent.

Men i Donald Trumps alternative virkelighet, er slikt uvesentlig. Og det er han som er Commander-in-Chief. Han bestemmer.

Republikanerne ber presidenten snu

Forsvarsminister James Mattis skal umiddelbart ha bedt presidenten omgjøre beslutningen, uten resultat. Utenriksminister Mike Pompeo hadde sin norske kollega Ine Eriksen Søreide på besøk da han ble kjent med vedtaket. Nå må han bruke de neste dagene på å forklare USAs allierte hvorfor USA (les; presidenten) mener fienden er beseiret.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

Flere av Trumps partifeller i kongressen har skrevet et brev til presidenten der de ber ham om å snu så raskt som mulig.

Så hva er årsaken til at Donald Trump ønsker seg ut av Syria akkurat nå, ut over at han under valget i 2016 lovet velgerne å avslutte USAs militære engasjement når fienden var knust? Det er vel knapt noen her i Washington D.C. som vet hva presidenten tenker.

Men i denne byen er folk flinke til å spekulere. Onsdag kveld gikk samtalene hett rundt julebordene i politiske og diplomatiske kretser. Flere steder gikk det høylydt for seg.

Julegave til Erdogan?

USA har nylig gjennomført et enormt våpensalg til NATO-allierte Tyrkia. Kan det være at president Recep Erdogan krevde noe i retur? At han ville at USA skulle avslutte samarbeidet med kurdiske styrker i regionen fordi tyrkiske myndigheter ikke vil at kurderne skal bli for dyktige til å slåss?

Jo bedre militære ferdigheter kurderne får i sitt militære samarbeid med amerikanerne, jo større problemer må tyrkerne regne med å møte i fremtiden.

At kurderne vil føle den amerikanske uttrekkingen som et svik, hersker det liten tvil om.