Pasientene og de ansatte ved barnesykehuset Childrens National Medical Center i Washington DC i USA fikk seg en overraskelse da julenissen kom på besøk onsdag.

For julenissen som kom på besøk med gaver viste seg å tidligere hatt rollen som verdens mektigste mann.

Da USAs tidligere president Barack Obama ankom sykehuset var det til ekstatiske brøl.

– Ho ho ho. God jul! Reinsdyret mitt satt seg fast i snøen. Men jeg ville sørge for å komme meg frem for å møte dere alle, sier Obama til et lattermildt publikum

SNILL: – Julenissen tror du har vært en snill jente, kunne Obama fortelle til denne jenten.

Den tidligere presidenten brukte besøket, som ble filmet av sykehuset, på å dele ut gaver til barna, tok små dansetrinn og delte ut klemmer.

– Takk for at dere lot meg være julenisse-vikaren deres, skriver Obama på Twitter onsdag kveld.