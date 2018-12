Mandag ble norske Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen fra Danmark funnet drept i Marokko.

Én mann er så langt pågrepet, og tre andre menn er etterlyst for drapene.

Natt til torsdag uttaler Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen seg om drapet, som er koblet til terror, i en pressemelding.

– Livenes deres er på brutalt vis avsluttet alt for brått. Mine tanker er hos familiene deres, som har mistet det mest dyrebare i livene deres, sier Rasmussen.

Statsministeren sier at han skal gjøre alt han kan for at sakene skal oppklares.

– Mye tyder på at drapene var politisk motiverte, og at det var en terrorhandling. Det fyller meg med vrede og avsky, og jeg tar den skarpeste avstand fra disse barbariske og bestialske handlingene, skriver Rasmussen.