Alli truffet av flaske i hodet etter å ha herjet med Arsenal

Kane umiddelbar påvirkning

En småsyk Harry Kane startet kampen på benken, men var frisk da han ble byttet inn etter 59 minutter - og han stod umiddelbart bak Spurs' andre mål.

Bare ett minutt etter innhoppet sørget Kane med sine første berøringer av ballen for et nydelig forarbeid da han sendte gjennom Dele Alli, som chippet over Petr Cech i Arsenal-målet.

– For en avslutning! For en gjennombruddspasning, og for en introduksjon av Kane! En deilig pasning, og Alli setter den inn på halv volley. Det er veldig vanskelig å gjøre det. Du må se det, sier BBC-ekspert Dion Dublin.

Det var andre gang i kampen at Spurs-spillerne kom helt alene med Cech - og andre gang de scoret.

Seier aldri truet

Hjemmelaget fortsatt ballen mye, men skapte vesentlig mindre i andreomgang. Den største sjansen kom like etter Spurs' 2-0-mål, da Alexandre Lacazette traff stolpen.

Etter det var borteseieren aldri truet. Christian Eriksen truet imidlertid med å gjøre ydmykelsen komplett, Petr Cech hang imildertid med og stoppet skuddet fra utenfor 18.