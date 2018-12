Etter rentehoppet på 0,25 prosentpoeng vil styringsrenta nå ligge i intervallet 2,25 til 2,5 prosent. Nivået er det høyeste siden 2008.

Bankens nye prognoser tyder imidlertid på at det bare blir to nye rentehevninger neste år. Tidligere har banken anslått at det ville bli tre.

Store børsfall og en svekkelse av det amerikanske boligmarkedet den siste tiden førte også til en viss usikkerhet rundt onsdagens rentehopp. Analytikere har holdt muligheten åpen for at det kunne bli droppet.

Da sentralbankens beslutning ble kjent, falt aksjekursene på de amerikanske børsene. Samtidig styrket dollaren seg mot euro.

USAs president Donald Trump har gjentatte ganger kritisert sentralbanken og bedt den om ikke å heve renta. Dette har ført til sterke reaksjoner siden sentralbanken skal opptre uavhengig, og det spekuleres på om sentralbanksjef Jerome Powell er blitt mer bestemt på å heve renta for å demonstrere sin selvstendighet.

Selv om børsene har falt kraftig og det er usikkerhet rundt internasjonal økonomi, ser den amerikanske realøkonomien fortsatt sterk ut. Arbeidsledigheten ligger på 3,7 prosent, det laveste nivået på nesten 50 år.

(©NTB)