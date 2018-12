I oktober opplevde snowboard-stjernen Iouri Podlatchikov sjokket: Han ble diagnostisert med kreft, skriver Neue Zürcher Zeitung.

Etter sterke magesmerter oppsøkte han lege. Konklusjonen til legen var nedslående: en ondsinnet svulst i magen.

Svulsten måtte fjernes umiddelbart, og det ble avtalt en operasjon allerede den påfølgende uken. Tiden frem mot operasjonen ble selvsagt brukt på nye undersøkelser.

Etter én av dem kom en ny sjokkbeskjed: Han hadde slett ikke kreft.

Legene hadde feilbedømt det de hadde funnet, og det var ikke snakk om en svulst. Podlatchikov led imidlertid av magesår. Det var det som hadde forvoldet de sterke smertene, og som nå kunne behandles med medisiner – og litt ro.

Bak lå en lengre periode med stress, som han hadde prøvd å skyve under teppet.

– Kroppen min ville ikke lenger.

– Jeg har hatt en merkelig tid de siste ukene. Det fikk meg til å tenke. Konklusjonen er at jeg overdrev i år for at ingenting har skjedd. Jeg gjør det for ofte: Prøver å gjøre negative ting om til noe positivt, men denne gangen overdrev jeg det.

Bakgrunnen er et fall under X Games i januar. Han slapp i utgangspunktet unna med brudd i nesen, men før OL i Pyeongchang slet han med hodesmerter og måtte trekke seg.

Frem mot comebacket denne sesongen skulle han kjempe seg tilbake, og jobbet hardt. For hardt. Det fikk konsekvenser, men heldigvis ikke så alvorlige som først fryktet.

Podlatchikov vant OL-gull i halfpipe i 2014, og tok sølv i SuperPipe under X Games i Oslo i 2016.