Sørkoreanske Shim Suk-hee (21) har to OL-gull i kortbaneløp, på stafettene både i Sotsji og hjemme i Pyeongchag, i tillegg til individuelt sølv på 1500 meter og bronse på 1000 meter i Sotsji.

Men selv om hun har hatt sportslig suksess, så har hun vært gjennom et realt helvete.

21-åringen brøt sammen i tårer da hun denne uken fortalte om hvordan treneren hennes, Cho Jae-beom, i årevis har mishandlet henne.

Det begynte allerede da hun var sju år gammel. Ved en anledning brakk han fingrene hennes, og Shim Suk-hee sier hun er sterkt traumatisert av det som har skjedd.

Mishandlingen foregikk helt frem til OL i Pyeongchag.

– Han sparket meg og slo meg så hardt, spesielt i hodet mitt, at jeg tenkte «jeg kan dø her», forklarte 21-åringen om den nylige hendelsen, og brøt sammen.

Cho Jae-beom innrømmet at han slo 21-åringen og tre andre utøvere under en treningsleir «for å forbedre prestasjonene deres». Han ble dømt til ti måneder fengsel i oktober, men anket dommen.

Channel News Asia skriver at den intense konkurransen i Sør-Kora, der seier betyr alt, gir trenere stor makt over utøvernes karrièrer. Både fysisk og psykisk mishandling anses som vanlig. De som snakker ut ender på sidelinjen og stemples som forrædere.

Shim Suk-hee hevder hun er blitt hjernevasket av treneren sin, som truet med å sette en stopper for idrettskarrièren dersom hun snakket.

21-åringen forteller at hun har vært preget av en ekstrem frykt og angst for Cho Jae-beom hele sitt liv.

– Jeg får psykologisk behandling for depresjon, angst, søvnforstyrrelser og posttraumatisk stresslidelse, forteller hun.

Skøyteløperen forteller at hun fikk hjernerystelse da treneren banket henne opp før OL på hjemmebane, og at det påvirket prestasjonene. På tross av det helvetet hun gikk gjennom klarte hun likevel å få med seg et stafettgull.

Under den første rettsaken mot treneren vitnet hun ikke, fordi hun var rett får måtte konfrontere sin tidligere treneren.

– Jeg klarte å bygge opp motet fordi jeg var nødt til å fortelle sannheten, forklarte hun da hun vitnet under ankesaken.