Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i nærheten av fjellandsbyen Imlil i Marokko mandag.

Flere medier i Marokko melder nå at drapene blir koblet til terror.

Tidligere har TV 2 og flere andre medier meldt at tre personer var pågrepet i etterforskningen.

Onsdag kveld melder VG, og flere lokale medier, at en person pågrepet, og at tre personer er etterlyst. Alle de fire skal ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS.

De tre mistenkte som er på frifot skal være identifisert, og jaktes over hele Marokko.

Medier i Marokko har tidligere skrevet at fremgangsmåten bar spor av IS, eller Daesh, som terrororganisasjonen blir kalt i den delen av verden.

Etterforskningen ledes av marokkanerens svar på FBI. Det er varslet at det skal komme flere opplysninger fra marokkanske myndigheter onsdag kveld.

Endret reiseråd

Kommunikasjonssjef i UD, Ane Håvardsdatter Lunde, sier til TV 2 onsdag at det er generell høy terrorberedskap i Marokko.

– Det skyldes generell terrorfare i denne delen av verden. Det har vært andre land i Nord-Afrika som har opplevd angrep. Terrorberedskapen skal så vidt jeg vet ikke være høynet i Marokko nå. Derimot er dette området avstengt noe som skyldes etterforskningen av denne spesielle saken, sier Lunde.

Onsdag ble det klart at UD har oppdatert reiserådene de gir ut i forbindelse med reiser til Marokko.

De råder nå reisende til å ikke gå ut på fottur alene.

Under avsnittet om sikkerhet i UDs reiseinformasjon for Marokko er følgende lagt til i dag:

«Turister som går alene i fjellområder i Marokko kan bli utsatt for kriminalitet. Det anbefales at man ikke begir seg ut på tur alene, og at man benytter guider med lokalkunnskap».

Norges ambassadør til Marokko bekreftet for TV 2 onsdag at de har vært med på å skjerpe rådene.

Norges ambassadør til Marokko, Merethe Nergaard, sier onsdag at UDs vurderinger om å endre reiserådet.

– Det mener vi er en fornuftig vurdering tatt i betraktning det som har skjedd, sier Nergaard.

Blir sendt til Norge snart

Ambassadøren opplyser at kisten til avdøde Maren Ueland trolig vil kunne sendes til Norge i løpet av de neste par dagene.

– Hva betyr det med tanke på en obduksjon?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Nergaard.

Tirsdag ankom en utsending fra den norske ambassaden i Rabat byen Marrakech for å fungere som liason og bindeledd mellom den marokkanske etterforskningen og norsk politi. Det bekrefter Kripos overfor TV 2.

Bakgrunnen og motivet for dobbeltdrapet er så langt ikke kjent, men myndighetene i Marokko har nå skjerpet sikkerheten i turistområder.

