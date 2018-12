Kampen var målløs i nesten en omgang, men waliseren sendte Real Madrid i ledelse rett før pause. Med to raske mål tidlig i annen omgang punkterte han kampen. Bale scoret i det 44., 53. og 55. minutt.

En flikk fra Marcelo satte opp Bale for ledermålet. Shuto Yamamoto reddet en avslutning fra Karim Benzema på streken helt i begynnelsen av annen omgang, men hans svake tilbakespill ble brutt av Bale som dermed kunne gjøre 2-0.

Det tredje målet var et skudd i krysset, igjen etter assist fra Marcelo.

Favorittseier

Shoma Doi reduserte for Kashima Antlers i det 78. minutt, et mål som ble godkjent etter VAR-gjennomgang, men den asiatiske mesterligavinneren kunne ikke forhindre at storfavoritten kvitterte ut finalebillett.

De samme klubbene møttes for øvrig i finale for to år siden. Da vant Real Madrid 4-2 etter ekstraomganger takket være tre mål av Cristiano Ronaldo.

Ronaldo er ikke lenger Real Madrid-spiller, men Bale overtok rollen som målgarantist. Han er den tredje spiller som har gjort hattrick i klubb-VM, etter Luis Suárez og Ronaldo.

Tre strake

Den spanske storklubben har vunnet mesterligaen tre år på rad og fulgte opp med VM-triumf begge de to forrige sesongene. Lørdag kan Real Madrid fullføre et hattrick også i den turneringen når sensasjonslaget Al Ain er motstander i finalen.

Al Ain, som fikk være med i turneringen som vertslandets representant, har slått ut tre kontinentale mesterlag på sin vei til finale. Etter Wellington (Oseania) og Espérance de Tunis (Afrika) tok laget seg også av River Plate (Sør-Amerika) i tirsdagens semifinale.

Det vil være en kjempesensasjon om Real Madrid ikke blir første klubb som vinner klubb-VM for fjerde gang. Laget vant i 2014, 2016 og 2017 og deler rekorden på tre titler med erkerivalen Barcelona (2009, 2011, 2015).

