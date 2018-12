Sykkellaget Lotto Soudal skriver på sine nettsider at de har suspendert rytteren Tosh van der Sande etter at han har avlagt en positivt dopingprøve.

Prøven ble avlagt under rittet «Seks dager i Ghent» mellom 12. og 18. november.

Ifølge laget er middelet belgieren har testet positivt for tillatt i konkurranse, dersom det oppgis at man har brukt det.

Prednisolon er et syntetisk glukokortikoid som forekommer i nesesprayen Sofrasolone, et legemiddel som ikke krever resept.

Likevel har de valgt å suspendere ham, slik at han kan forberede et best mulig forsvar til etterforskningen som det internasjonale sykkelforbundet (UCI) vil gjennomføre.

Stoffet er imidlertid forbudt dersom det tas i pilleform, så det vil være opp til van der Sande å bevise at han har tatt det inn som nesespray.

Tosh van der Sande er 28 år gammel. Hans ble blant annet nummer to i Paris-Tours i 2015, og i Tour de Wallonie i 2017. Han har syklet Vuelta a España fire ganger, med en 49. plass som beste plassering.

I Lotto Soudal er han lagkamerat med norske Carl Fredrik Hagen.