​Forrige uke skrev TV 2 Sporten at den svenske toppklubben Djurgården jaktet Ranheim-profilen Aslak Fonn Witry.

Etter det TV 2 erfarer har partene nå kommet til enighet om en overgang for 22-åringen.



Det er ventet at dette blir offentliggjort i løpet av kort tid.

– Ingenting er klart. Men jeg ønsker ikke å kommentere hvor langt unna det er. Jeg håper å ta en avgjørelse før jul, sier imidlertid spilleren selv til TV 2.

Hadde tilbud fra Rosenborg

Ifølge Adresseavisen skal Ranheim-spilleren, som har en fortid i Rosenborg, også hatt stående et tilbud fra den norske seriemesteren.

TV 2s opplysninger tyder på at 22-åringen endte med å si nei til Rosenborg og ja til Djurgården.

Fonn Witry bekrefter overfor TV 2 at han har vært i samtaler med både Rosenborg og Djurgården.

– Det er flere klubber som er interessert, sier han.

– Hva avgjør valget ditt?

– Egentlig bare at det aller viktigste for meg er utvikling og at jeg skal bli en bedre fotballspiller. Men det tror jeg at jeg skal få til uansett hvilken klubb jeg ender opp med, sier spilleren selv.