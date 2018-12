Eks-United-spiller til TV 2: – Disse stjernene må Solskjær gjøre til ledere

Ole Gunnar Solskjær ble onsdag ansatt som midlertidig manager for mektige Manchester United.

Et overraskende valg for mange. Et spennende for de aller fleste. Tidligere Manchester United-spiller Owen Hargreaves er klar på at det er en ting som er viktigere enn annet å ta tak i.

I UNITED: Owen Hargreaves sammen med Gary Neville. Foto: Paul Ellis

– Da Ole Gunnar Solskjær var spiller i Man.Utd hadde de store personligheter og store ledere. Dagens mannskap har mange gode spillere, men ikke de samme lederne, som han var vant til fra spilledagene sine, sier Hargreaves til TV 2.

Han nevner spesifikt navn som Peter Schmeichel, Roy Keane, Gary Neville og Paul Scholes.

– Det er viktig at han raskt identifiserer hvem som kan være de store personlighetene for ham. Han skal ikke bare trene laget, men han skal også bygge en gruppe som er bedre sammen. Da trenger han noen som er hans stemme i garderoben og på banen når han ikke er der. Han må gjøre noen av dem til ledere.

– Hvem kan gjøre den jobben for ham?

– David De Gea er den første jeg tenker på. Han har vært Manchester Uniteds beste spiller i fem år. Han har vært der gjennom opp- og nedturer. Han bør være en av de første stemmene man hører.

– Når man tenker tilbake på de store sesongene, så er det særlig midtstoppere og sentrale midtbanespillere som tar det ansvaret. Hvem han velger som midtstoppere blir interessant. Han kjenner Chris Smalling, og jeg kan se for meg at han stoler på ham. Så trenger han å få Paul Pogba på sin side. Han vil nok prøve å gjøre Pogba til et midtpunkt.

Spillerne under press

At Solskjær kjenner den franske superstjernen fra sin tid som reservelagstrener er også bare positivt, tror den tidligere engelske landslagsspilleren.

– Jeg tror alle som kjenner ham, vil respektere ham for måten han er på, og det han har oppnådd. Jeg er sikker på at de han har hatt før vil ønske å hjelpe Ole Gunnar, for om han gjør det bra, så er det bra for alle. Han kommer til å ønske å spille på Man. United-måten – offensivt. Det vil passe spillere som Pogba og Lingard.

Hargreaves mener også at å få det beste ut av angrepsrekken med Romelu Lukaku, Marcus Rashford og Anthony Martial er en nøkkel. Hvordan setter man opp laget best mulig for å fikse det?

Han tror også at selv om ansvaret faller på Solskjær, er dette en vinn-vinn-situasjon for ham. Den dårlige stemningen kan bare snus til noe bedre.

– Presset er på spillerne. Om det ikke fungerer, så vil ingen legge skylden på ham. Jeg tror ikke én person vil gjøre det. Presset er på spillerne, for det var lett å kvitte seg med Mourinho. Nå har ikke spillerne en unnskyldning for at de ikke presterer bra.