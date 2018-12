Gaviria beroliger lagkamerat Kristoff: – Du skal få dine sjanser

– Dette kommer ikke til å bli noe problem, sier 24-åringen - som mange anser som en av sykkelsirkusets raskeste på to hjul - til TV 2.

Colombianeren vant to etapper av Tour de France sist sommer før han røk ut på tidslimiten på den 12. etappen. I slutten av november overrasket han store deler av sykkelverden da det ble klart at han slutter seg til UAE Team Emirates, selv om han hadde kontrakt med Quick-Step Floors i nok en sesong.

Den som kanskje ble mest overrasket, var hans norske lagkamerat. Kristoff trodde at denne vinteren skulle benyttes til å hente inn ryttere som kunne støtte ham i opptrekket. I stedet hentet de en rytter som på mange måter vil degradere ham som lagets ubestridte kaptein i spurtene.

– Vi er ett lag. Det er ingen konkurranse innad i laget, understreker Gaviria når vi møter ham under treningsleiren til Team Emirates i den spanske feriebyen La Pineda.

Demper spenningen

Vi tilbyr ham å gjennomføre intervjuet på spansk, men en av sykkelsportens fremadstormende stjerner ønsker å øve på engelsken sin. Han sliter av og til med å finne de rette ordene, og må noen ganger henvende seg til pressesjefen for å få oversatt spørsmålene til spansk.

Men han får tydelig frem et budskap om at han har stor respekt for Kristoff - og levner liten tvil om at han ikke ønsker å bidra til å øke spenningen som har ligget i luften siden sjokkovergangen.

– Kristoff er en veldig, veldig sterk rytter. Det viste han da han vant på Champs-Élysées. Når du klarer å holde en så høy fart i 500-700 meter, som han gjorde der, da er du også en perfekt opptrekker. Men så er det også slik at hvis jeg føler meg død, eller kjenner at jeg ikke har bein til å spurte, så kan vi endre på planen. Da kan jeg gjøre opptrekksjobben for ham, forteller Gaviria.

Ny epoke for Kristoff

Kristoff kaller colombianeren en «kul type» og forteller at de samarbeider godt. Samtidig er Stavanger-mannen herlig befriende og legger aldri skjul på hva han mener.

Det er ingen overdrivelse å si at han har vært avmålt i sin begeistring over signeringen. Han innser at dette vil gi ham selv færre muligheter til å spurte i de aller største rittene - noe som vil bety at 2019 blir starten på en ny epoke av hans karriere.

– Jeg er skuffet. Jeg skrev ikke under her for å bli hjelperytter, sa Kristoff til TV 2 tirsdag.

Han kunne samtidig avsløre at han ba lagledelsen om å få slippe å sykle sommerens Tour de France, og heller spurte for sine egne muligheter i Giro d´Italia og Vuelta a Espana. Men dette sa laget nei til. De vil stille med sine beste ryttere på den aller største scenen til sykkelsporten.