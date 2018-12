Onsdag ble det klart at Ole Gunnar Solskjær (45) er ansatt som Manchester United-manager ut sesongen, men hovedpersonen selv har ikke vist seg etter at ansettelsen ble bekreftet.

Det har også vært usikkerhet knyttet til når han vil være på plass i Manchester.

Onsdag ettermiddag landet det et privatfly på Kvernberget, flyplassen på Solskjærs hjemsted Kristiansund.

Flyet ankom først Stavanger fra Manchester, som er hjemstedet til Solskjær-agent Jim Solbakken. Deretter reiste det videre til Kristiansund.

Der landet flyet like etter klokken 17 og tok av igjen like før 17.30.

Det ble parkert på en avsidesliggende del av flyplassen, og mørket har satt inn. Derfor var det umulig å se om det var Ole Gunnar Solskjær som enten ankom til eller forlot Kristiansund.

Siden det ikke er mange privatfly som legger turen hit, er det grunn til å tro at det ankom flyplassen i ærend av Ole Gunnar Solskjærs ansettelse som Mancester United-manager.

Artikkelen oppdateres

​Det var tidligere onsdag Manchester United bekreftet at de har valgt Ole Gunnar Solskjær til å steppe inn etter at José Mourinho ble sparket tirsdag.

Solskjær har aldri lagt skjul på at den store drømmen hans er å bli United-manager, og når muligheten bød seg var det nok umulig for 45-åringen å takke nei - selv om han bare blir United-manager frem til sommeren.

– Manchester United er i hjertet mitt og det er strålende å komme tilbake i denne rollen. Jeg ser virkelig frem til å jobbe med en talentfull spillerstall, støtteapparatet og alle i klubben, sier Solskjær i pressemeldingen fra Manchester United.

Overfor Moldes hjemmesider takker Solskjær for muligheten han nå blir gitt.

– I fotball vet man aldri hva som kan skje. Det får vi bevis for gang etter gang. Dette er en mulighet jeg måtte ta. Jeg gleder meg enormt til å få lede Manchester United fram til sommeren. Samtidig vil jeg følge nøye med hva som skjer her hjemme. Vi har bygd sten for sten og avslutningen av sesongen i år gir oss håp om nok en god sesong. Erling, Trond og Per Magne kommer til å gjøre en meget jobb mens jeg er borte. Samtidig vil jeg takke klubben, og Kjell Inge og Bjørn Rune for nok en gang å ønske meg lykke til i verdens største klubb, sier Solskjær.



Solskjær-assistent Erling Moe skal nå lede Molde frem til han returnerer etter sesongslutt i Premier League.