Nicklas Bendtner starter soning med fotlenke 3. januar, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau, ifølge dansk TV 2.

– Han ser frem til å få det overstått, skriver advokaten hans, Anders K. Nemeth i en mail.

Det var 2. november at den danske Rosenborg-spissen ble idømt 50 dagers ubetinget fengsel for vold etter en uoverenstemmelse om betaling med en taxisjåfør natt til 9. september i København.

Bendtner ble blant annet dømt for å ha sparket en liggende sjåfør, noe han selv hevder var et uhell.

Taxi-sjåføren pådro seg et dobbelt kjevebrudd og måtte opereres. Han ble også selv siktet for vold, men frifunnet for det i saken.

Bendtner anket dommen på stedet, og ønsket frifinnelse. Når statsadvokaten kontraanket med et ønske om strengere straff frafalt imidlertid 30-åringen sitt krav.

Han ble også dømt til å betale saksomkostninger, og en erstatning på 11.000 danske kroner til taxisjåføren.

Straffen må sones i Danmark.

Rosenborg ønsket en så hurtig soning som mulig, mens Bendtner selv etter det TV 2 vet ønsket seg en juleferie med kjæresten Philine Roepstorf og hennes familie først.

Bendtner er akkurat nå på ferie i Mexico.

Ettersom Bendtner starter soningen 3. januar, vil han tidligst kunne være tilbake på RBK-trening i slutten av februar.

Rosenborg starter sesongen med Mesterfinalen mot Molde 17. mars, før Eliteserie-starten er 31. mars, borte mot Bodø/Glimt.