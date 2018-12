Ørjan Nyland har vært førstekeeper i Aston Villa siden han ankom i sommer, men nordmannen har blitt kritisert for å ha brukt opp tabbekvoten sin og vel så det.

Derfor har det lenge versert rykter om at Championship-klubben kommer til å hente inn en ny førstekeeper i januar, og nå ser det ut til å klubben har funnet sin mann.

Ifølge Het Nieuwsblad er Gent-keeper Lovre Kalinic (28) svært nær en overgang til Villa. Avisen hevder at keeperen er observert på flyplassen i Birmingham, og at han skal gjennom den medisinske testen i påvente av en overgang i januar.

Lovre Kalinic var andrekeeper for Kroatia-laget som tok VM-sølv i sommer. Den 201 centimeter høye keeperkjempen spilte da Island ble slått 2-1 i gruppespillet.

I Gent spiller Kalinic med Nylands norske landslagskamerat Sigurd Rosted.

Også lokalavisen Birmingham Mail skriver at Kalinic er på Villas radar, og påpeker at han nå endelig ser ut til å bli Villa-keeper tre år etter at hans planlagte overgang til klubben strandet.

Da Villa forsøkte å hente kroaten i 2015/16-sesongen, som for øvrig endte med nedrykk fra Premier League, gikk overgangen i vasken da Kalinic ikke fikk arbeidstillatelse.

Kalinic har også blitt koblet til blant annet Tottenham og Crystal Palace.

Aston Villa ligger på åttendeplass i Championship, og har scoret nest flest mål i ligaen med sine 43, men kun fire lag har sluppet inn flere mål. Det har gjort at defensive forsterkninger er en prioritet når laget skal forsterke laget i januar.

For Villa er det tolv poeng opp til serieleder Leed, men bare tre poeng opp til playoff-plass