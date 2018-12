Begge guttene er nå sammen siktet for vold og ran. Politiet er også på jakt etter en tredje person som ikke er identifisert. Alle er mellom 15 og 18 år.

De ble opprinnelig pågrepet for en voldshendelse som fant sted i høst. I forbindelse med etterforskningen beslagla politiet mobiltelefoner.

Da politiet så igjennom videoer på mobilene fant de klippet som viser det politiet mener er et ran.

Dermed befinner politiet i Oslo seg i en uvant situasjon: de har de ransmistenkte, men mangler ransoffer.

– Vi har ikke identifisert fornærmede, og det er særlig fornærmede i saken vi ønsker å komme i kontakt med, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat i Oslo politidistrikt Henrik Rådal.

Erkjenner ikke straffskyld

Videoen viser de to guttene som går etter en person, før de slenger vedkommende i bakken, og løper fra stedet. Formodentlig etter å ha stjålet noe fra personen.

Politiet opplyser at ranet skjedde på Ammerud i Oslo, nærmere bestemt Ammerudsletta 70, den 18. august i år.

De to siktede guttene har forklart seg i avhør. De erkjenner ikke straffskyld, på tross av videoen.

– De er kjent for politiet fra før. Begge er under 18 år, sier Rådal.

Det er uvisst om det ble utøvet noe vold utover at personen i videoen blir kastet i bakken. Politiet har ikke mottatt en anmeldelse som kan passe til saken.

– Det kan være flere grunner til at fornærmede ikke har anmeldt. Nå er det viktig for politiet for å få klarhet i saken slik at vi kan oppklare den. Da må vi få snakket med fornærmede, sier Rådal.

De ønsker også å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe, og oppfordrer vitner til å kontakte politiet.