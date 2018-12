Følg TV 2s reportere i ny dokumentarserie

7. januar er det premiere på serien som viser hvordan arbeidsdagen arter seg for TV 2s utenrikskorrespondenter.

I dokumentarserien «Korrespondentene» blir vi kjent med menneskene som formidler utenriksnyhetene.

Bli med bak kamera

De går med passet i lomma, klare for å reise hvor som helst på kort varsel. De drar dit folk flykter fra, for å fortelle oss hva som skjer og forklarer hvorfor.

I serien blir vi blant annet med når TV 2-reporter Pål T. Jørgensen og fotograf Halkawt Mustafa drar til fronten i Irak for å rapportere fra kampen mot IS.

Vi følger også TV 2s Bent Skjærstad og fotograf Ole Enes Ebbesen når de må rykke ut på terrorhendelser.

Reporter Sonja Skeistrand Sunde og fotograf Ole Enes Ebbesen opplever folkets frykt og lidelser på nært hold i krigsherjede Jemen, mens Øystein Bogen og fotograf Geir Huneide må kaste seg på første fly til Italia der over 300 mennesker har mistet livet i et jordskjelv.

– Tilstedeværelse er viktig

Fra nyhetsdesken i Bergen følger vi utenrikssjef Aslaug C. Henriksen når hun må ta raske og vanskelige beslutninger om hvilken saker som skal prioriteres. Dette må alltid vurderes opp mot hensynet til medarbeidernes sikkerhet.

– Tilstedeværelse er viktig. Det å se verden med våre egne øyne og prøve å forstå. Samtidig kommer sikkerheten til teamene våre alltid først, sier Henriksen.

Programredaktør i TV 2, Jarle Nakken, håper at dokumentarserien kan bidra til økt forståelse for hvor viktig det er med tilstedeværelse i utenriksjournalistikken og for medienes samfunnsoppdrag.

– Nyhetsformidling er helt sentralt for TV 2 som allmennkringkaster og samfunnsaktør. Nå tar vi seerne med bak kamera for å vise hvordan utenriksreporterne våre jobber når de formidler store verdensbegivenheter og historiene til menneskene som berøres av dem, sier Nakken.

– Vi håper serien kan stimulere seernes interesse for utenriksjournalistikk, samtidig som dette er drivende godt TV.

«Korrespondentene» har premiere på TV 2 og TV 2 Sumo mandag 7. januar klokken 21.40.