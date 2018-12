Jovsset Ante Sara gir seg ikke, og vil ikke følge Statens pålegg om å slakte ned flokken sin til 75 dyr før årsskiftet.

Dagsbøter fra 1. januar

–Vi forventer at Staten fra 1. januar vil kreve inn dagsbøter fra min klient, sier Jovsset Ante Saras advokat, Trond Biti.

Han vant fram for sin klient i ting- og lagsmannsrett, mens Høyesterett med dissens ga Staten medhold i kravet om at hans flokk maksimalt skulle telle 75 dyr. Dette forklart med et ønske om en mer bærekraftig reindrift og et for sterkt press på beitene.

Mandag frontet historien om 26-åringens kamp mot den norske stat, papirutgaven til New York Times. Nå er familiens frykt knyttet til dagsbøter de ikke vil makte å betale.

– Store dagbøter samler seg opp fort, og har han ikke mulighet til å betjene gjelden sin, så havner han kanskje i fengsel. Vi frykter en menneskelig katastrofe, sier storesøster og kunstner Maret Anne Sara.

Vil ikke vente på FN-vurdering

At Staten ikke vil vente til Saras sak er sluttbehandlet i FNs menneskerettighetskomite før tvangstiltak iverksettes, har utløst raseri og sinne blant samer. Hans kunstnersøster har allerede planlagt hvordan den videre prosess skal finansieres.

– Vi lanserer en julekalender der folk gis muligheter til å adoptere rein. På den måten vil vi klare å holde liv i Jovsset Antes reinflokk. Hvis bøtene begynner å renne inn, går pengene med til å betjene dem.

Jovsset Ante Sara (26) nekter å gi etter for Statens krav om å slakte ned flokken fra 300 til 75 dyr.

Ifølge storesøster Sara er også en global kunstnerdugnad på gang, og når BBC i jula sender NRK-produksjonen om reinflytting der også Sara-familiens reinflokk er med, vil britene også få historien om konsekvensene av den norske stats krav om reinreduksjon for Jovsset Ante Sara på kjøpet.

– Nå er det kunstnere som mobiliserer. Vi holder på aktivt å informere verden om hva ståa er her til lands. Vi trenger verden når vi ikke ser vi har andre muligheter til å forsvare våre rettigheter.