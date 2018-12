– Dette er dramatisk

– Det virker som de ikke helt har taket på hva de driver med. Det er usikkert om det i det hele tatt eksisterer et ordentlig selskap i Tsjekkia, sier Wiik.

– Og det gjør det litt skummelt. Her ser man hvor stor skade det går an å gjøre på nett.

– Ikke betal

Wiik oppfordrer alle til å overse pengekravet fra virksomheten, og å kontakte Forbruker Europa om man ønsker hjelp.

Uansett lønner det seg å bestride kravet. Da anses kravet som omtvistet. Inkassoselskapet kan ikke inndrive omtvistede pengekrav, og det er i strid med god inkassoskikk å registrere en betalingsanmerkning når kravet er omtvistet.

– Vi gir ut et standardbrev der det står at forbrukeren ikke kan se at de kan kreves for noe som helst. Faren er om man betaler. Vi ser at folk betaler for å få problemet ut av verden, og da risikerer man å ha tegnet et slags abonnement, og at selskapet fortsetter å trekke kontoen regelmessig, sier Wiik.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med AG Finans via en epost-adresse som står oppført på fakturaene selskapet har sendt ut, men har ikke fått svar.