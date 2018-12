Dette går veien, Erna

Når de fire partiene nå har bestemt seg for å sette seg ned og forhandle om en regjeringsplattform, så gjør de det vel vitende om at dette skal de klare å få til. De kjenner hverandre godt etter fem års flertallssamarbeid.

Høyre, Frp, Venstre og KrF har laget seks budsjettforlik sammen siden høsten 2013 (11 hvis vi regner med revidert hver vår). Det har tidvis vært krevende med åpenlyse krangler, ultimatumer og trusler om regjeringskrise, men hver gang har de landet på beina. Årets forhandlinger var heller ikke enkle.

Men regjeringsforhandlinger er faktisk enklere enn budsjettforhandlinger. Rett og slett fordi de ikke trenger å prioritere i like stor grad. De trenger heller ikke å finne inndekning for alle de gode sakene og intensjonene man stapper inn i en regjeringserklæring, som skal gjelde helt frem til neste stortingsvalg.

Forhandlingene vil i stor grad gå ut på at KrF, Venstre og Frp vil ha inn så konkrete og forpliktende formuleringer som mulig for sine kjernesaker, mens statsministeren og hennes Høyre vil jobbe for å gjøre plattformen så generell og uforpliktende at handlingsrommet til regjeringen er stort på de fleste områder.

KrF vil ha gjennomslag i abortsaken og en barnereform som i stor grad dreier seg om penger: økt barnetrygd, billigere barnehager og mer foreldrepenger. Venstre vil skjerpe klimainnsatsen her hjemme. Frp vil ha en strengere innvandringspolitikk og fortsatte skattekutt. Dette er saker med sterke spenninger mellom partiene, men som det er fullt mulig å komme seg rundt i en regjeringserklæring.

Vi vil nok se en regjeringsplattform som kan tolkes som seire for alle partiene, som gir alle partiene store forventninger om gjennomslag.

Men hverdagen til den nye firepartiregjeringen kommer til å bli mer krevende enn forhandlingene om å danne den. Da skal de fire partiene styre landet sammen, hver eneste dag. De politiske prosessene vil, i motsetning til i dag, bli fullført internt i regjeringen. Mulighetene for egenmarkering av primærstandpunkter og omkamper i Stortinget vil bli begrenset.