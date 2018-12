Blogger og NM-mester åpner opp: Var etterlyst av politiet og ble foreldreløs som ung

Hun forteller at det vondeste for henne er at hun aldri fikk sagt at hun elsket ham før han døde, og at han ikke vet om at hun reiste for å besøke ham i Molde.

– Det verste i livet mitt var da pappa tok selvmord. Det beste var da min mamma døde, sier hun.

Hjelper andre

For Hoel er desember en måned som kommer sammen med tårer og vonde minner.

– Julen vil dessverre alltid forbli litt ødelagt for meg. Dette fordi minnene sitter så dypt, samt at jeg ikke har familie av eget blod, sier hun og understreker at ektemannen har blitt en utrolig viktig støttespiller for henne i disse tidene.

For å bearbeide alle følelsene, har paret valgt å lage en ny tradisjon.

– Til neste år skal jeg og ektemannen min kjøre rundt med julemat. Vi skal prøve å gi masse varme og kjærlighet til uteliggere og folk vi finner rundt på gaten. Vi ønsker å gjøre en forskjell for noen.

Hun sier at det å hjelpe andre har blitt en form for terapi.

– Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg vokser virkelig på å glede andre.