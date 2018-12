Nils Arne Eggen gleder seg over at Ole Gunnar Solskjær er Manchester Uniteds nye manager.

Den legendariske Rosenborg-treneren tror Solskjær-nyheten kan være med å løfte norsk fotball.

– Det synes jeg var kjempebra, for å si det rett ut. Det er jo klart at det er et løft for norsk fotball. Altså, en norsk ung lovende fotballtrener som får managerjobb i Manchester United. Det er selvfølgelig et løft for norsk fotball og en inspirasjon.

– Hva var din umiddelbare reaksjon da du fikk vite om dette?

– Jeg må innrømme at jeg ble overrasket, for de har en tendens til å gå etter toppene i både Europa og verden. Men jeg skjønner godt hvem som står bak. Det er nok min venn i mange år, herr Ferguson. Han har litt av det samme med å ha en filosofi som bæres fram av de som har levd etter filosofien, ikke sant. Det som er fordelen for Solskjær er at han kjenner United ut og inn, vet du, og har skikkelige støttespillere bak seg.

– Hvordan tror du United vil klare seg under hans ledelse?

– Du, du er for ung du, du har ikke intervjuet meg så mange ganger før, for da hadde du visst hva jeg hadde svart på dette. Hadde jeg visst hvordan det kom til å gå med United, så hadde jeg spilt i sandaler i Betlehem, ler Eggen, før han legger til:

– De har jo veldig mange gode spillere. Og så vidt jeg har lært av mitt fotballspillende barnebarn her nå, så var vel han Pogba i akademiet da Ole Gunnar var der. Nei da, det er absolutt positivt på alle måter for norsk fotball og ikke minst for Manchester United, sier Eggen.

77-åringen har vært gjennom en tøff høst. Nylig måtte han amputere høyrefoten som plaget ham i lang tid.

– Operasjonen var vellykket. Du kan si det sånn at go’foten er blitt litt kortere, men sterkere, sa Eggen i et intervju med VG nylig.

En lang opptreningsperiode venter for Eggen, som fortsatt er like kjapp i replikken.

– Hvor stor er denne jobben?

– Er den så stor, den da? Nei, men altså jeg bare minner deg om at jeg trente et lag som slo Europas, eller verdens beste lag i Milano. Det er ikke så mange år siden det heller, vet du, selv om ikke du var født. Jeg spøker litt, men du skjønner hva jeg mener. Det er sånn at alt er mulig er i alle livets forhold, inntil det motsatte er bevist. Nå gjelder det å få fram spillegleden og få fram det potensialet som er i United. Så stoler jeg på at denne kristiansunderen klarer det.

– Helt til slutt, har du noen gode råd til Solskjær?

– Ja, det har jeg, men da må han ringe og spørre, ler han.

Nils Arne Eggen er den mestvinnende norske fotballtreneren gjennom tidene med 15 seriemesterskap og seks cupmesterskap. Ett av seriemesterskapene som trener var for Moss, resten med Rosenborg.

