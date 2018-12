To år har gått siden Volkswagen viste oss konseptbilen for første gang. Dette handler om første bil ut i det som blir Volkswagens største nysatsing noensinne. Og det handler ikke overraskende om elbiler.

Målsetningen er klar: Verdens største bilprodusent skal også bli verdens største på elbiler. For å klare det har VW de siste årene investert milliardbeløp i teknologi og ombygging/opprustning av fabrikker. Og nå er det like før de første modellene skal rulle ut.

I 2019 skal første bil ut i lang rekke elbiler lanseres. Så langt kjenner vi den bare som ID, endelig navn kommer nok når vi nærmer oss ytterligere.

Tester i Sør-Afrika

Dette blir en bil på størrelse med dagens Golf. Her har de allerede gått ut med et prisestimat på under 25.000 Euro, tilsvarende i underkant av 240.000 norske kroner. Det gjør den mildt sagt konkurransedyktig mot dagens utvalg fra andre merker.

Akkurat nå tester Volkswagen ut prototyper i Sør-Afrika. Spesielt inviterte journalister fra tyske medier er med der. Bilene er sterkt kamuflerte og det er begrenset med informasjon om dem. Men en svært viktig opplysning har kommet fra VWs styremedlem Jürgen Stackman.

Utvendig er ID på størrelse med dagens Golf, men den innvendige plassen skal være betydelig bedre.

Flere batteripakker

Han har nemlig bekreftet at ID skal få en elektrisk rekkevidde på opp mot 550 kilometer, målt etter de nye og strengere WLTP-målemetoden. Denne har nå tatt over fra NEDC som tidligere ble brukt. WLTP er langt mer realistisk og gir tall det skal være mulig å oppnå ved normal kjøring.

55 mil er svært mye i denne klassen, særlig når Volkswagen helt tydelig har bestemt seg for å prise aggressivt.

Planen er å lansere ID med flere batteripakker. Det vil si at en innstegsmodell med lavere rekkevidde (330 kilometer blir antydet) er den bilen vi kan forvente til 25.000 Euro. De som trenger mer rekkevidde, kan så betale ekstra for det. Hva slags nivåer vi snakker om her, er det for tidlig å spekulere i nå.

Med rekkevidde på 550 kilometer og lovnader om produksjon som skal dekke etterspørselen, blir dette en svært spennende nyhet til neste år.

Store planer

ID skal ha premiere i mars neste år. I forkant av dette er det ventet at Volkswagen vil begynne å ta imot bestillinger. De understreker også at de legger opp til en såkalt digital kundereise her. Det vil si at kundene i stor grad vil velge og spesifisere bilene sine på nettet.

Ventelister og lang leveringstid har preget en rekke elbilmodeller så langt. Også her har Volkswagen lagt store planer. De skal reservere betydelig produksjonskapasitet til å bygge sine elektriske modeller. Målsetningen er å tilby kundene det de vil ha, uten særlig ventetid. Klarer de det, vil det også gi dem et betydelig konkurransefortrinn, ikke minst her i Norge.

Dette vil helt klart også legge press på de øvrige produsentene av elbiler. De som ikke klarer å unngå lang ventetid, risikerer også å miste mye salg framover.​

Så langt godt kamuflert. Men det er nok ikke lenge til vi får se mer av hvordan ID ser ut under kamuflasjen sin.

Enda billigere

VW er allerede godt representert med elbiler i bruktbilmarkedet. Så hvis du ikke har lyst til å vente til ID-debuten og vil bruke minst mulig penger, kan du sikre deg den elektriske minstemannen e-up! fra i overkant av 100.000 kroner.

Storebror e-Golf starter nå på rundt 150.000 kroner. Da er det biler med relativt høy kilometerstand, lite utstyr og offisiell rekkevidde på 190 kilometer som gjelder.

