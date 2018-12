– I dag er bare en fantastisk dag. Hadde vi hatt det engelske flagget, så hadde vi sikkert flagget med det. Det er fantastisk for supporterklubben og det er en enorm entusiasme blant fansen, sier supporterlederen til TV 2 Sporten.

Han opplyser at medlemstallene i den skandinaviske supporterklubben allerede stiger betraktelig.

– Med en gang vi ante at dette kunne skje så rant det inn med medlemskap. Det renner inn henvendelser om det er ledig på PSG-kampen i februar og til Huddersfield-kampen i Premier League andre juledag, sier Bernt Hjørnevik.

– Det betyr enormt for supporterklubben

Og slår fast:

– Dette er til å få gåsehud av og en uvirkelig drøm man aldri trodde ville bli en realitet. Vi hentet frem et intervju vi gjorde med Solskjær for ett år siden der han sa at han fikk gåsehud av tanken på å trene United. I dag er han der.

– Hva betyr dette for supporterklubben?

– Det betyr enormt. Med tanke på situasjonen vi er, og det å hente inn Solskjær eller en annen eks-spiller, så er det riktig å hente inn en som kjenner klubben og er godt likt. Han får med seg Mike Phelan og Michael Carrick skal fortsatt være der. Det betyr enormt for Solskjær i den første fasen at han får det sportslige apparatet, svarer han.

– Ingenting å tape

Han mener Solskjær ikke har noe som helst å tape på ved å ansette klubblegenden.

– Fallhøyden er stor, men samtidig har United ingenting å tape som klubb på å hente Solskjær, sier han.

Utenfor Old Trafford er også fansen i ekstase. Skjerfselgeren John varsler om en økning i salg av supportereffekter.

– Vi rekker ikke å trykke opp Solskjær-skjerf til Cardiff-kampen, men på Boxing Day kan fansen få dem. Vi selger alltid mye skjerf på Old Trafford. Men den siste tiden under Mourinho gikk det tråere. Med Solskjær får vi en økning, slår han fast.