I årets siste utgave av God kveld Norge møter Dorthe Skappel Senkveld-programlederne Stian Blipp og Helene Olafsen.

For da høste startet på TV 2 var det spesielt én ting flere lurt på.

Hvordan skulle to ferske programledere greie å ta over etter fredagskongene Thomas og Harald?

Blipp og Olafsen gikk på med dødsforakt, og sistnevnte avslører nå at hun bokstavelig talt ble kastet inn i rollen.

Se «Underholdningsåret 2018» på TV 2 lørdag 29. desember

– Jeg fikk vite det to dager før vi skulle på Senkveld med Thomas og Harald for å si at vi skulle ta over, forteller 28-åringen og fortsetter:

– Jeg rakk ikke å tenke så mye. Jeg kunne jo ikke si nei til det. Så plutselig var vi i gang.

– Arrangert ekteskap

Blipp på sin side sammenligner det hele med et arrangert ekteskap.

– Litt sånn: «Ok, Helene og Stian, nå skal dere gifte dere, lykke til!». Vi kjente hverandre ikke noe særlig godt fra før av. Jeg hadde møtt Helene én gang før i OL i Sotji. Da løp hun halvgråtende forbi meg fordi hun hadde skadet seg. Det var det vi hadde hilst, forklarer han.

– Men hun har jo den sjarmen som tar deg uansett om du sitter 15 meter fra TV-apparatet. Så jeg var ganske rolig på at det kom til å bli bra på et tidspunkt.

Nervøse

Begge to forteller at nervene var i høyspent i flere måneder før første sending.

– I de tre månedene før vi skulle ta over gikk jeg konstant med en liten klump i magen, innrømmer Blipp, og legger til:

– Men når vi først satt i gang ble jeg så ekstremt overrasket og varm over hvor fine folk var.

Klumpen i magen som Blipp beskriver som liten, var derimot veldig stor hos Olafsen.

– Jeg visste ikke hva jeg gikk til i det hele tatt. Jeg hadde bare vært med på noe reality og noen live-programmer. Så alt har vært en enorm omveltning, det er det vanskeligste jeg noen sinne har gjort.

Vil toppe det

Men å toppe høsthalvåret som har vært, tror ikke de unge programlederne skal bli noe problem.

– Jeg tror vi har mye å gå på. Begge sitter med følelsen av at nå er vi i gang, men vi har mange flere ting som vi ønsker å gjøre. Vi vil sette vårt preg på det i enda større grad, sier Olafsen før kompanjong Blipp konstaterer:

– Det skal ikke bli noe problem å toppe det her.