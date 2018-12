Alle ansatte på anlegget ble evakuert og driften stansen, da det brøt ut en brann onsdag formiddag.

Like før klokken 12 melder politiet i Møre og Romsdal at brannen er slukket.

«Det er kontroll på stedet. Ikke meldt om skade på personer. Forholdet vil bli etterforsket med tanke på å få klarlagt årsaken til hendelsen», skriver politiet på Twitter.

Brannen oppsto i et teknisk rom på anlegget.

– Det er snakk om en brann inne på et teknisk rom. Tilbakemeldingen fra brannvesenet per nå, er at det ikke skal være fare for gassanlegget, sa operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Tor André Gram Franck, til TV 2.



Tjeldbergodden industrianlegg ligger på Tjeldbergodden i Aure kommune og drives av Equinor. Det ble åpnet i 1997 og inneholder metanolfabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk.