KrFs stortingsgruppe og sentralstyre sa onsdag enstemmig ja til å gå i formelle regjeringsforhandlinger med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

– Stortingsgruppa og sentralstyret enstemmig har bestemt at KrF går inn for reelle regjeringsforhandlinger over nyttår. Det var stor entusiasme og vi ser at dette gir oss store muligheter, sier partileder Knut Arild Hareide.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier forhandlingsdelegasjonen har fått tydelige krav.

– Vi går ikke inn for enhver pris. Vi må ha reelle gjennomslag, sier Ropstad, som leder KrFs forhandlingsdelegasjon.

Han bekrefter at endringer i abortloven har vært tema i sonderingene.

KrF-leder Knut Arild Hareide er ikke med i forhandlingene som starter etter nyttår, men leder den såkalte referansegruppen til forhandlingsdelegasjonen. Referansegruppen bidrar med innspill underveis i prosessen.

– Jeg ønsker at vi skal lykkes med veivalget KrF har tatt, og jeg skal gjøre det jeg kan, sier Hareide.

Frp med tydelige krav

Tirsdag sa Frp ja til å gå i regjeringsforhandlinger med KrF, men det er ventet tøffe runder i forhandlingene.

Kilder TV 2 har snakket med i Frp er svært skeptiske og vil kreve betydelige, nye gjennomslag.

– Vi har fått med oss veldig klare beskjeder. vi skal stramme ytterligere inn i asyl- og innvandringspolitikken, sa Siv Jensen til TV 2 tirsdag.

Ny strid om bompenger

Bil, bompenger og klimapolitikk kommer til å bli et av de vanskeligste områdene i forhandlingene.

Da Høyre, Frp og Venstre forhandlet på Jeløya for et år siden, ble de enige om å «fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere bompengebelastningen for bilistene».

Selv om bilistene betaler stadig mer i bompenger har bevilgningene til veiformål økt, slik at andelen av de totale bevilgningene til veg som kreves inn fra bilistene går med.

Flere kilder i Fremskrittspartiet sier uavhengig av hverandre at det blir svært viktig for partiet å få gjennomslag på dette området.

Samtidig slår flere kilder i KrF og Venstre fast at de totale utslippene av klimagasser fra transportsektorene må ytterligere ned. For å nå målet ønsker de å fortsette omleggingen av bilavgiftene, slik at det blir dyrere med biler som forurenser.