Det er (heldigvis) slutt på den tiden da bil for det meste var en mannsgreie. Jentene og kvinnene har meldt seg på for fullt her også. Det gjelder ikke bare rundt selve bilvalget, men også for mange aspekter ved det å eie bil.

Mange, men ikke alle. En fersk undersøkelse viser nemlig at de aller fleste menn selv avgjør og velger hvilke dekk som skal kjøpes til bilen. Kvinnene, derimot, lar ofte partneren bestemme.

En landsomfattende undersøkelse gjennomført av Infact på vegne av Dekkmann, viser at nesten 90 prosent av alle menn selv tar avgjørelsen rundt hvilke dekk de skal kjøpe til bilen. Bare 52 prosent av kvinnene svarer det samme.

Store forskjeller

– Vi er for så vidt ikke overrasket over disse resultatene, og det viser at menn ser ut til å ha et litt mer bevisst forhold til dekk, og utstyr til bilen generelt. Vår opplevelse er imidlertid at det er i ferd med å jevne seg ut litt, og at kvinner får et mer og mer bevisst forhold til hvilke dekk de ønsker seg. Gode dekk er utrolig viktig for å unngå ulykker på veien, sier produktsjef hos Dekkmann, Torleiv Dalen Haukenes.

Torleiv Dalen Haukenes er produktsjef hos Dekkmann.

Et representativt utvalg på over 1.000 personer, unge og gamle, kvinner og menn og folk bosatt over hele landet, er spurt i undersøkelsen.

Blant mennene er det kun 5,4 prosent som svarer at partneren er den som bestemmer hvilke dekk som skal kjøpes til bilen, mens 36,9 prosent av kvinnene svarer det samme.

Bare 12 prosent skifter dekk selv

Noen få prosent svarer foreldre, andre, eller vet ikke på spørsmålet om hvem som bestemmer hvilke dekk som skal velges.

– Når vi legger sammen tallene for både kvinner og menn, er det totalt sett rundt 70 prosent som svarer at det er de selv som bestemmer. Vi ser at dette tallet er ganske stabilt i alle aldersgrupper, og i alle deler av landet, forteller Haukenes.

At det er forskjell på kvinner og menn når det gjelder dekk er også tydelig i spørsmålet om hvem som skifter til vinterdekk og sommerdekk på bilen. Blant mennene svarer over 65 prosent av de gjør det selv, mens kun 12 prosent av kvinnene svarer det samme.

Kvinnene er fortsatt sterkt underrepresentert når spørsmålet er hvem som skifter dekkene på bilen. Foto: Newspress.

Påbudt på alle biler

På spørsmål om man har dekktrykksovervåkning i bilen, er det kun 5,3 prosent av mennene som svarer «vet ikke», mens 23,9 prosent av kvinnene svarer det samme.

Dekktrykksovervåkning er et system som overvåker lufttrykket i alle dekkene, og sier fra hvis det blir for lavt. Det er nå standard på alle nye biler som selges i Norge.



Dette ble innført av hensyn til både sikkerhet og miljø. Økt rullemotstand ved lavt lufttrykk øker forbruk, og dermed utslipp fra bilene.

Hårreisende argumentasjon

– Også når det gjelder skifte av dekk er vår oppfatning at flere og flere kvinner gjør dette selv. Og det synes vi er viktig, sier Haukenes, i en pressemelding.

Han kan også vise til en annen erfaring fra alle sine år i dekkbransjen:

– For noen år siden opplevde jeg ofte at menn som skulle anbefale dekk til sine koner, anbefalte dekk i de lavere pris- og kvalitetsklassene. Konene skulle kanskje bare kjøre bilen litt i byen, og da mente de at kvaliteten på dekk ikke var så viktig. Dette er selvsagt en helt hårreisende argumentasjon, for selv i lave hastigheter kan feil dekktype være fatalt.

