Molde bekrefter at Ole Gunnar Solskjær vil ta over Manchester United med umiddelbar virkning. Erling Moe vil i denne perioden være hovedtrener for Molde FK, skriver klubben på sin hjemmeside.

– Det har vært et hektisk døgn. Det er selvfølgelig kjekt at dette er gått i orden. Samtidig har vi ønsket å ha Ole Gunnar her, og det får vi fra mai. Når Manchester United ringer og ønsker å låne manageren vår, så forsøker vi å løse det, sier administrerende direktør Øystein Neerland til TV 2.

Neerland forteller at Solskjær er tilbake i Molde når Premier League-sesongen er over.​

– Det har gått veldig kjapt og har kommet brått på oss alle, inkludert Ole. Jeg og Ole snakket sammen i går. Vi var i kontakt med Edward Woodward i Manchester United. Vi har hatt en god dialog, sier Neerland.

– Dette er en stor nyhet i sportsverden. Vi synes det er stas at Ole Gunnar, som er vår mann, blir tilbudt denne jobben. Det er en bekreftelse, ikke minst for Ole Gunnar. Men det er også en bekreftelse for Molde fotballklubb som posisjonerer seg godt på fotballkartet i Europa, sier Neerland.

Han forteller at Solskjær ikke hadde noen United-klausul i kontrakten.

– Vi har ingen klausul, men vi har en forståelse om at vi prates sammen hvis sånne ting dukker opp. Det har vi gjort, og vi synes vi har løst dette på en god måte, sier Neerland.

Han vil ikke si hvor mye Manchester United betaler Molde for å låne Solskjær.

– Vi er enige med Manchester United om en kompensasjon for den perioden Ole Gunnar er leid ut til Manchester United.

– Hva kan du si om størrelsen på den?

– Vi ønsker ikke å kommentere størrelse på kompensasjon, men vi synes det er en fair kompensasjon, sier Neerland.

Solskjær skrev nylig ny kontrakt med Molde, som strekker seg ut 2021.

– I fotball vet man aldri hva som kan skje. Det får vi bevis for gang etter gang. Dette er en mulighet jeg måtte ta. Jeg gleder meg enormt til å få lede Manchester United fram til sommeren. Samtidig vil jeg følge nøye med hva som skjer her hjemme. Vi har bygd sten for sten og avslutningen av sesongen i år gir oss håp om nok en god sesong. Erling, Trond og Per Magne kommer til å gjøre en meget jobb mens jeg er borte. Samtidig vil jeg takke klubben, og Kjell Inge og Bjørn Rune for nok en gang å ønske meg lykke til i verdens største klubb, sier Ole Gunnar Solskjær.

​