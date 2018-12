– Dommen om overføring til tvungen psykisk helsevern er i tråd med vår påstand, og vi er tilfreds til rettens konklusjon, sier aktor i saken, statsadvokat Irlin Irgens til TV 2.

Klokken var litt over halv seks om morgenen den 28. august i fjor da ekteparets sønn ringte politiet. Han hadde funnet moren sin død i sengen i boligen på Feiring i Akershus. Sønnen fryktet at faren hadde forårsaket morens død.

Ifølge dommen fra Øvre Romerike tingrett ankom politiet boligen ved åtte-tiden samme morgen. Da slo de fast at kvinnen, som var i slutten av 60-årene, var død. Rettsmedisinerne har konkludert med at drapet trolig skjedde mellom klokken 02.00 og 04.00 samme natt.

Retten har funnet det bevist at ektemannen tok kvelertak på kona før han stakk henne med kniv i nakken. Dødsårsaken er en kombinasjon av forblødning og ryggmargsskade som følge av stikkene.

Aldri straffedømt

Ektemannen i 70-årene har ifølge dommen ingen voldshistorikk og han er ikke tidligere straffedømt. Han drakk ikke alkohol, brukte ikke rusmidler og hadde vært gift med kona si i flere tiår. Mannen deltok også i frivillig arbeid i bygda.

Den domfelte har imidlertid hatt en historikk med psykiske lidelser som startet med en depresjon på 90-tallet. I 2010 ble han anbefalt å bruke medisiner for resten av livet, men han sluttet med disse i 2011. Årsaken var at han gikk tom for tabletter, ifølge dommen.

Tiltalte erkjenner at han tok livet av sin ektefelle. Han har ikke et klar minne om hvordan drapet ble begått, eller hvorfor han gjorde det. Han forklarte at drapet skjedde fort og at han deretter løp fra stedet. Ektemannen ble pågrepet i en politiaksjon ved 11.30-tiden dagen derpå.

Bevæpnet politi ankom åstedet ved åtte-tiden. Etter en drøyt tre timer lang politijakt ble gjerningsmannen pågrepet. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Bedt om å oppsøke lege

Mannen har i retten fortalt at han var deprimert forut for hendelsen, at mye var «vondt og vanskelig». Han var særlig bekymret for økonomien, selv om det ikke var noen grunn til det, ifølge dommen.

Ektemannen tok opp situasjonen med kona som anbefalte han å gå til legen, men han fulgte aldri oppfordringen. Tingretten har funnet det bevist at han var psykotisk da drapet skjedde.

I dag opplyser mannen at han har det bra, men at han tenker på drapet nesten hele tiden. Mannen sier at det er vanskelig å forstå at han har vært syk og at han er villig til å gå på medisiner ut livet. Han ønsker å bo hjemme og drive med fysisk aktivitet.

De sakkyndige mener at faren for nye voldshandlinger liten så lenge mannen tar medisinene sine, men de er ikke sikre på at han faktisk vil ta disse. Derfor har retten kommet til at mannen overføres til tvungen behandling.

– Vi har under tvil kommet til at vi skal godta dommen fordi en anke vil påføre klienten enda mer venting og en større påkjenning, sier mannens forsvarer, advokat Dag Svensson.