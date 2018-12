Rødbete- og fennikelgravet julelaks

ca 500g laksefilet uten skinn og ben

2 ss sukker

2 ss salt

1 stor rå rødbet

1 liten fennikel

1/2 ts sitronsaft

Bruk et fat med litt kanter. Bland sammen sukker og salt og fordel over og under laksen.

Skrell rå rødbete, rens fennikel og del i mindre biter, før de «kjøres» sammen til en glatt mos i en blender/stavmikser og fordeles jevnt over laksen. Dekk med plastfilm eller matpapir og legg på et lett press / en liten fjøl over laksen.

Sett i kjøleskapet i 2-3 døgn.

JULELAKS: Rødbete- og fennikelgravet laks. Foto: TV 2

Til servering: kjørvel, ristede rugbrødterninger, rugbrød og pepperrotrømme eventuelt også agurksalat.

Pepperrotrømme: Stivpisket seterrømme eller cremé fraîche smakt til sukker, sitron og finrevet pepperrot. Lages et par timer før servering, slik at pepperroten smaksetter rømmen.

Melkefri: Bruk pisket Gryr (plantebasert fløte) eller et annet melkefritt produkt.

Julegryte uten kjøtt, stekte rotgrønnsaker og linser

2 porsjoner

8-10 små gule løk

2 ss olje/olivenolje

1 kvist frisk timian og 1 kvist frisk rosmarin

1 stor gulrot,1 gulbete og 1 polkabete (kan eventuelt byttes med 2-3 skiver kålrot og pastinakk)

1 fedd hvitløk

2 dl puylinser (grønnelinser, se tips)

ca 3 dl grønnsakbuljong

ca 100 g kantareller eller annen sopp

salt og grovmalt pepper

ca 1 ½ dl pisket Gryr (plantebasert fløte) eventuelt kokoskrem eller soyakrem

persille og basilikum

Brun småløken i olje tilsatt rosmarin og timian. Tilsett rotgrønnsakene og la det steke til de er gylne. Tilsett knust hvitløkfedd, linser og buljong til grønnsakene til de er jevnt dekket med buljong. Kok opp og la det trekke i 15–20 minutter til linsene er myke.

Stek soppen i olje mens gryten trekker. Tilsett soppen i gryten rett før servering. Smak til med salt, grovmalt pepper og eventuelt mer urter.

Server med en skje pisket «krem» og eventuelt grovhakkede lett stekte nøtter.

Tips: Salt i kokevannet gjør at linsene koker i stykker. Salt derfor etter koking, rett før servering.