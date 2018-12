– En alle tiders mulighet for en flying start for Solskjær

Onsdag bekreftet Manchester United at Ole Gunnar Solskjær blir manager i klubben frem til sommeren 2019.

Solskjær tar over et lag som ligger 19 poeng bak serieleder Liverpool og elleve poeng bak Chelsea på 4. plass.

Nordmannen kan fort få en drømmestart i managerstolen. Manchester Uniteds kampprogram i julen ser nemlig svært overkommelig ut.

For sjekk bare denne rekken:

​Cardiff (b)

Huddersfield (h)

Bournemouth (h)

Newcastle (b)

​Reading (FA-cupen, h)

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener Solskjær kan få en fin start på managerkarrieren i Manchester United.

– For Solskjær er det en alle tiders mulighet for en flying start, sier han.

– Dette United-laget er blitt kjørt brutalt av de andre topplagene i høst. Å få laget til å prestere på et så mye høyere nivå med en gang hadde vært en veldig krevende utfordring. Hvis Manchester United-spillerne er fornøyde igjen, er det nesten nok til å vinne de kampene, sier Alsaker.

– Bordet er dekket

Frem til den første åttedelsfinalen mot PSG i Champions League skal Manchester United kun møte Tottenham av storlagene i Premier League.

– Hvis han får sluppet løs energien som finnes i Manchester United, men som ble kvalt under Mourinho, så vil det nesten bety vunne kamper hele veien på ren energi og den kvaliteten de har. Han trenger ikke så mange treninger og drilling. Det tette kampprogrammet er en ulempe, men nå får han et kampprogram som gjør at han antakeligvis vinner kamper i starten. Da blir det er ro, optimisme og positivitet rundt klubben, sier Alsaker.

Solskjær tok over Cardiff 2. januar 2014. Målet var å redde klubben fra nedrykk, som nordmannen ikke klarte. Alsaker mener det er stor forskjell på den jobben som venter Solskjær nå.

– Han har nok lært masse av fadesen i Cardiff og gjennom de årene han har vært trener siden. Her er det ikke snakk om å hente noen norske spillere og tenke på fremtiden. Her er det en kortsiktig jobb. Får han handle spillere i januar? Det kan jo være et forhandlingskort han sitter med, men det er jo ikke sikkert. Og det er ikke nødvendigvis slik at de trenger det. Uansett er bordet dekket for en god start. Når juleprogrammet er over kan han begynne å plukke sin ellever. Da handler alt om å ta Manchester United til kvartfinalen i Champions League. Klarer han det, har han nesten gjort jobben sin. Da er det nesten allerede godkjent, sier Alsaker.