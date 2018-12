Tirsdag klokken 10.00 ga Manchester United-direktør Ed Woodward José Mourinho beskjeden om at portugiseren var ferdig på Old Trafford. 45 minutter senere sendte Manchester United ut pressemeldingen med nyheten, og det var først da spillerne fikk beskjeden.

– Kilder forteller at spillerne ble sjokkert da de fikk informasjonen, men at de fleste skal ha reagert med lettelse, skriver ESPN.

Dagen derpå går José Mourinhos talsperson og nære allierte Eladio Parames rett i strupen på United-direktør Ed Woodward.

Han gir Woodward – og ikke José Mourinho – skylden for de dårligere resultatene og den svake sportslige utviklingen i Manchester United denne sesongen.

FÅR SKYLDEN: United-direktør Ed Woodward. Foto: Oli Scarff

To eksempler viser arbeidet...

I et innlegg publisert i portugisiske Record ramser han opp flere feil han mener beviser at Woodward ikke er skikket til å lede Manchester United.

– Her er to konkrete eksempler på det fantastiske arbeidet som er gjort i Manchester United, skriver sarkastisk Parames, ifølge The Daily Mirror, og fortsetter:

– Dersom Marouane Fellaini, som var i slutten av sin kontrakt, hadde forlenget i god tid i forveien, ville det ha kostet halvparten av det United til slutt måtte betale. Men på grunn av dette gjorde Mr. Ed Woodward Fellaini til den tredje best betalte spilleren i hele troppen, hevder han.

Mourinhos nære allierte mener at håndteringen av De Geas nye kontrakt viser at Woodward ikke har hatt oversikt over det han har drevet med.

– Det samme skjedde med David De Gea, som hadde en kontrakt som burde blitt forlenget for to år siden. Men nå går kontrakten snart ut, og om de skal få en langtidskontrakt med ham må de betale en formue. For en vidunderlig type ledelse dette her, konstaterer han sarkastisk.

Sammenligner Pogba med Balotelli

Parames uttalte nylig svært kritisk om Paul Pogba til den samme avisen. Han sammenlignet Pogba med omstridte Mario Balotelli, og hevdet at José Mourinho aldri ønsket å kjøpe franskmannen fra Juventus.

– Det er ingen tilfeldighet at Pogba og Balotelli har blitt kritisert av en rekke trenere. Folk vil selvsagt stille spørsmål ved dem som signerte disse spillerne, men av og til er det andre årsaker enn sportslige som ligger bak en klubb sin avgjørelse, konkluderer han.

– Pogba var mye verdt i det kommersielle markedet, og bare seks måneder etter overgangen til Manchester United hadde klubben fått tilbake pengene de investerte i ham. Men uten «terriere» som Matuidi og Kanté ved hans side, så er Pogba ikke noe verdt på banen. Manchester United ga aldri Mourinho en «terrier», til tross for rådet Mourinho ga til Woodward i sommer, slår han fast.