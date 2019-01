Husleien økte fra 7.300 til 13.479 kroner: – Håpløst

– Men dette er nå enda mer problematisk fordi regjeringen har strammet inn den statlige bostøtten slik at den rammer storbybeboerne i særdeleshet samt at deres nye inntektsgrense gjør at nye uføre er utestengt fra den statlige bostøtteordningen, forklarer Lund i en epost til TV 2.

– Dersom beboeren kvalifiserer til kommunal bostøtte, vil det i praksis si at pengene går fra én budsjettpost til en annen. Forstår dere kritikken om at kommunen tar med den ene hånden og gir med den andre?

– Nei, fordi de som trenger kommunale boliger, er en svært uensartet gruppe. Noen har en langt vanskeligere økonomisk situasjon enn andre. Derfor er bostøtte mer målrettet enn subsidiert husleie.

Varsler gjennomgang av husleien

Prinsippet om gjengs leie i kommunale boliger skal imidlertid gjennomgås av kommunen. Bystyret vedtok i desember at byrådet skal vurdere dagens praksis for fastsetting av husleie.

«Gjengs leie som prinsipp for leiefastsettelse er del av det som evalueres i saken», heter det i vedtaket fra bystyret.

Årsaken til at ordningen skal vurderes på nytt, er at de statlige ordningene for bostøtte har blitt redusert de siste årene. Også uførereformen har påvirket den økonomiske situasjonen til mange som bor i Oslos kommunale leiligheter.

«Formålet med gjennomgangen er å kartlegge hvilke kommunale virkemidler som best fanger opp ulike beboergruppers behov», skriver bystyret i vedtaket.

– Kan ikke være sånn

Kommunens mål må være å skape trygge og gode liv for mennesker som trenger det, sier Aina Stenersen. Når man gir så lav bostøtte og samtidig krever så høy husleie, går ikke regnestykket opp, mener hun.

– Har det vært feil å innføre gjengs leie i kommunale boliger?

– Ikke nødvendigvis feil. Det var et grep for å gjøre tiltaket bedre, men det vi ser nå er at husleia er kjempehøy. Mange har mellom 12.000 og 20.000 bare i husleie, og da er det på tide å gjennomgå det på nytt. Det kan ikke være sånn at man bruker omtrent alt man har på husleie, og så er det nesten ingen ting igjen å leve for.