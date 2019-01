Mohamad (30) kjempet i fire år for å få lov til å jobbe i Norge – nå jobber han syv dager i uken

​Mohamad smiler fra øre til øre når han åpner døren til Oslo City tannlegesenter.

– Velkommen, sier han og slår ut med armene.

– Her jobber jeg, fortsetter han, mens han slår på lysene. Det er søndag morgen, og han er førstemann på jobb.

– Jeg jobber syv dager i uken. Men det er bare nå i begynnelsen mens jeg er i etableringsfasen. Jeg tenker å gå ned til seks dager etter hvert, forklarer Mohamad, mens han viser oss rundt på klinikken.

Truet på livet

Drømmen er å få seg sin egen klinikk en gang, slik han hadde før krigen brøt ut i hjemlandet Syria i 2011. Klinikken ble bombet, og Mohamad flyttet rundt og jobbet for ulike hjelpeorganisasjoner frem til 2014. Da ble han truet på livet, og så ikke noen annen utvei enn å flykte. Men båten som skulle ta han i sikkerhet i Europa, sank på Egeerhavet. Han ble maktesløst vitne til at halvparten av de 16 om bord druknet.

Mohamad hadde flaks som overlevde, og da han omsider ble reddet opp fra bølgene, var han ikke i tvil om hvor ferden skulle gå videre.

– Jeg hadde lest at Norge var verdens lykkeligste land. Jeg hadde virkelig behov for litt lykke, sier han.

Da han kom seg til Norge, var han utålmodig etter å fortsette livet, og å komme seg ut igjen i jobb så fort som overhodet mulig.

– Det første jeg spurte UDI om, var hvor lang tid det ville ta å få autorisasjon her. De svarte at det kanskje ville ta ett år eller noe slikt. Jeg tenkte: Så lenge!?

Det skulle ta nesten fire år. TV 2 har tidligere fortalt om Mohamads kamp i flere reportasjer.

Åtte plasser

Han fikk ikke sine åtte år med odontologi-studier fra Syria godkjent i Norge, og ble dermed nektet autorisasjon. Redningen ble en plass ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger ved Universitetet i Bergen. Programmet varer 1,5 år og gir utenlandske tannleger en mulighet til å få autorisasjon.

Det er det eneste i sitt slag i Norge, men studiet har kun plass til 8 studenter hver gang, og som regel er det 20-30 søkere.

– Jeg skulle ønske flere kunne samme sjanse som meg og få plass ved kvalifiseringsprogrammet, sier Mohamad.

Men Institutt for klinisk odontologi ved UiB svarer at de ikke har kapasitet til å ta inn flere:

– Det er per i dag ikke kapasitet til å ha flere kull samtidig ved programmet eller planer om å utvide denne kapasiteten, sier seniorkonsulent Christine E. Kronenberger, men legger til at de synes det er gledelig at det går så bra med Mohamad:

– Det er poenget med hele Kvalifiseringsprogrammet: Å få velutdannede ressurser som kommer til Norge ut i det arbeidet de allerede har utdanning til!