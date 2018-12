– Kan komme opp mot én meter snø

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for Telemark ettersom det stedvis kan komme 30 til 40 cm snø onsdag, noe som kan gi vanskelige kjøreforhold.

Onsdag morgen var det kolonnekjøring over Haukelifjell. Statens Vegvesen opplyser til TV 2 at det også er fare for at det kan bli kolonnekjøring på Hol - Aurland på kort varsel.

De forventer økt trafikk på veiene med juleutfarten fra fredag og oppfordrer folk om å sjekke trafikkmeldingene og beregne god tid før de setter kursen til fjells.

– Det er viktig å sjekke trafikkmeldingene. Ellers bør man beregne bedre tid enn vanlig når man skal kjøre over. Man må være forberedt på at det bli en del venting. Ta med mat og drikke og varme klær, sørg for å ha godt med bensin på tanken og gode vinterdekk, sier trafikkoperatør i Statens Vegvesen, Monica Øksengård, til TV 2.

Også på veiene i lavlandet kan det bli krevende kjøreforhold.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for lokalt vanskelige kjøreforhold på Østlandet på grunn av underkjølt regn eller regn som fryser på bakken. Farevarselet gjelder fra onsdag morgen til torsdag kveld.