Disse snakker mest på Stortinget

TV 2 har fått innsyn i Stortingets tall på taleraktivitet hos representantene i 2018.

Det er store forskjeller i hvor mye de totalt 169 stortingsrepresentantene står på talerstolen i Stortinget.

Karin Andersen (SV) troner øverst med 3 timer, 7 minutter og 25 sekunder taletid. Like etter følger Bjørnar Moxnes (R) med 3 timer og 1 sekund taletid.

– Sånn har det vært i tjue år, sier Andersen til TV 2.

– Jeg er ikke valgt for å holde kjeft og engasjerer meg i mange saker. Jeg gjør det for å representere de som har lite makt og penger, og da har man mye å gjøre for tiden. Det handler om alt fra funksjonshemmede, til de generasjonene vi ødelegger for i fremtiden, fortsetter hun.

Ti på topp

I oversikten er det ikke medregnet vararepresentanter på Stortinget, kun faste representanter. Det er heller ikke medregnet representanter som er i langvarige permisjoner.​

På topplisten dominerer representanter fra Sosialistisk Venstreparti. Partileder Audun Lysbakken sier til TV 2 at han er stolt over engasjementet.

– Jeg er stolt over at gruppen vår har høy aktivitet og står på for rettferdighet og miljø. Dette er et eksempel på det, selv om stortingsarbeidet består av mye mer enn å si fra i salen. Vi er tillitsvalgte for våre velgere, og vi jobber hardt for å vise oss tilliten verdig, sier han.​

TI PÅ TOPP Representant Taletid Karin Andersen (SV) 3t 7m 25s Bjørnar Moxnes (R) 3t 0m 1s Kjersti Toppe (Sp) 2t 40 m 20s Arne Nævra (SV) 2t 37m 0s Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 2t 18m 54s Per Olaf Lundteigen (Sp) 2t 2m 3s Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 1t 53m 47s Audun Lysbakken (SV) 1t 52m 53s Freddy Andre Øvstegård (SV) 1t 49 m 43s Petter Eide (SV) 1t 49m 3s

Ofte 12-timersdager

Andersen i SV forteller at det er sjeldent hun har arbeidsdager på under 12 timer på Stortinget.

– Det er en livsstil og et engasjement. Jeg klager ikke på det livet, sier hun.

– VIKTIG: Karin Andersen (SV) mener debattene på Stortinget er viktige. Foto: Ruud, Vidar/SCANPIX

Hun uttrykker også bekymring for det hun mener fremstår som noen politikeres likegyldighet for Stortinget.

– Jeg ser en tendens hvor det virker som regjeringspartiene synes debattene i salen er uinteressante og kjedelige. Det synes jeg er ille og de bør ta seg sammen. Det er jo landets viktigste debattarena. Jeg forstår at livet ikke foregår i stortingssalen, men premisset for beslutninger tas her. Det er viktig at vi får frem sannhet og fakta, sier hun.

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, har også snakket i over tre timer i stortingssalen i år. Moxnes har hatt 29 innlegg, 16 replikker og 18 replikksvar.

– Vi har jobbet lenge for å komme på Stortinget og har mye på hjertet. Også har Rødt en del meninger som de andre partiene ikke har. Jeg tror jeg har snakket om velferdsprofitører på inn- og utpust i et år, sier Moxnes.