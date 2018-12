Facebook kan ha delt dine private meldinger

New York Times har fått tilgang på et internt Facebook-dokument som viser at selskapet i lang tid har gitt persondata videre til noen av verdens største selskaper.

Avisen avslører at Facebook kan ha delt mer informasjon enn det du godkjente da du opprettet profilen.

Tilgang på private meldinger

Netflix og Spotify skal ha fått adgang til dine private Facebook-meldinger i tjenesten Messenger.

I tillegg skal Amazon, som driver elektronisk handel på internett, fått tilgang til brukernavnet og kontaktinformasjon gjennom dine Facebook-venner.

I alt har over 150 selskaper fått tilgang til persondata. De fleste av dem er nettbutikker, men også bilprodusenter og medieorganisasjoner har fått tilgang til data.

– Kan ikke stole på Facebook

– Dette er oppsiktsvekkende og krenkende. Meldinger er private, men det har Facebook gitt blaffen i for å tjene mer penger. Facebook har forsikret både datatilsynsmyndigheter og brukere om at de ikke deler dataene våre. Avsløringene viser at vi ikke kan stole på det Facebook sier, sier Tobias Judin, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, til TV 2.

REFSER FACEBOOK: Tobias Judin i Datatilsynet mener Facebook kan ha brutt loven. Foto: Ilje Hendel

Han mener det som har skjedd kan være et lovbrudd.

– Både gamle og nye personvernregler sier at det ikke er fritt frem å dele opplysningene våre, og dessuten må virksomheter gi informasjon om hva de gjør, sier Judin.

Han råder folk til å bruke «meldingstjenester med ende-til-ende-kryptering», hvis man vil holde innholdet i en melding privat.

– Facebook har gjort oss hekta på det vi trodde var en gratistjeneste. Når de har klart å samle så mange brukere på ett sted, regner de nok med at mange vegrer seg for å forlate plattformen, selv om de bryter noen lover. Til sammenlikning, hvis en teleoperatør hadde solgt innholdet i samtalene våre, hadde kundene fluktet i hopetall, sier Judin.

Når du oppretter en Facebook-profil, godkjenner du at Facebook kan bruke mye av informasjonen de samler opp om deg. Fordelen er at det innholdet kan tilpasses dine ønsker og vaner, men du kan ikke styre hvem som får tilgang på informasjonen om deg.

TV 2 har vært i kontakt med Facebooks pressetjeneste i Norge, som viser til denne pressemeldingen. De vil ikke gi kommentarer utover det som står i meldingen.

– Brukere har vært nødt til å eksplisitt logge inn på Facebook først for å bruke en av partnernes meldingsfunksjoner. Ta for eksempel Spotify. Etter å ha logget inn på din Facebook-konto i Spotify sin desktop-app, kunne du sende og motta meldinger uten å forlate applikasjonen. Facebook sin API ga partnere tilgang til brukeres meldinger for å kunne ta i bruk denne funksjonen, heter det blant annet pressemeldingen.