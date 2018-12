Nødetatene var på stedet onsdag morgen, og arbeiderne var evakuert.

– Brannvesenet er på vei inn til brannstedet via en parallell tunnel og skal ta seg inn til brannen via et tverrslag. Det er ikke meldt om personskade, melder politiet på Twitter.

Tunnelen er del av den nye jernbanen mellom Oslo og Ski. Tunnelen blir 20 kilometer land. Jernbaneprosjektet omfatter også bygging av nytt kollektivknutepunkt i Ski.

Litt før klokken 09 opplyser nødetatene til TV 2s reporter på anleggsområdet Åsland at de har kontroll på brannen og på arbeiderne som er evakuert.

Siste: Klokken halv ti meldte Oslo politidistrikt at brannen er slukket. Ventilasjonsanlegget er startet opp slik at tunnelen kan tømmes for røyk.

