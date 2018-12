José Mourinho fikk som kjent sparken på tirsdag, og alt tyder nå på at Ole Gunnar Solskjær overtar som midlertidig manager for Manchester United. Med seg som assistent får nordmannen Mike Phelan.

Darren Fletcher, som vant fem Premier League-titler i løpet av 12 sesonger på Old Trafford, er ikke akkurat overbevist om det som nå skjer i Manchester United er særlig positivt.

– Manchester United skulle aldri satt seg selv i denne posisjonen. De avskriver seg selv både denne og neste sesong, for om de ansetter en ny manager i sommer, så vil han ikke få mye tid på seg til å kjøpe nye spillere, poengterer han Fletcher overfor BBC, og slår fast:

LAGKAMERATER: Darre Fletcher og Ole Gunnar Solskjær er tidligere lagkamerater. Foto: Maartje Blijdenstein

– Det bekymrer meg at det vil ta dem to sesonger å gjenoppbygge dette laget, mener han.

– Er det virkelig her United har lagt listen?

Solskjær fikk som kjent sparken etter kun åtte måneder da han ledet Cardiff i Premier League.

Det har ikke gått ubemerket hen hos den tidligere Manchester United-krigeren Paul Ince.

Han hadde ønsket seg enten Steve Bruce eller Mark Hughes som nye midlertidige managere i Manchester United.

– Solskjær er sikkert bra for fansen, men i Bruce og Hughes har Manchester United to erfarne tidligere spillere som kjenner klubben og for øyeblikket er uten jobb, poengterer han.

Robbie Savage, som spilte ungdomsfotball i Manchester United, mener det er vitner om kaotiske tilstander når gamleklubben nå henter Solskjær fra Molde.

– Er det virkelig her United har lagt listen? Solskjær er en legende og fansen synger fremdeles navnet hans. Men, helt oppriktig, skal virkelig verdens største klubb hente en vikarmanager som til vanlig trener Molde, sier han til BBC.

Manchester Uniteds tidligere direktør Edward Freeman er heller ikke begeistret over at Solskjær trolig blir ansatt.

– Merkevaren Manchester United med Mourinho var ikke i tråd med Manchester Uniteds visjoner, og for å være ærlig, så blir jeg ikke akkurat begeistret over å ansette Ole Gunnar Solskjær som vikarmanager. Jeg forstår at det kan være et greit valg, men det er ikke det Manchester United burde se etter, konstaterer han overfor BBC Radio Five Live.

– En gjennomført proffesjonell

Wes Brown spilte sammen med Solskjær i Manchester United fra 1996 til 2007.



I motsetning til Ince og Savage har han tro på at nordmannen kan gjøre det bra som trener for Manchester United.

– Jeg har aldri kjent en så gjennomført profesjonell som Ole Gunnar Solskjær. Om han blir ansatt som vikarmanager frem til resten av sesongen vil fansen smile. Han hadde ikke den største suksessen i Cardiff, men i Manchester United får han spillere i verdensklasse, og en mann som gir alt og som de siste årene har lært seg å bli sterkere som trener, skriver han i sin spalte i The Daily Mail.