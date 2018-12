Partene i arbeidslivet undertegnet en ny Inkludere Arbeidslivs-avtale tirsdag for de kommende fire årene.

– Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom IA-avtalen, som nå vil gjelde hele arbeidslivet, og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i en pressemelding.

Sykelønnsordningen er fortsatt fredet, og ett av hovedmålene for avtalen blir å redusere sykefraværet med ti prosent i løpet av perioden.

– Det viktige for oss nå er at vi kan sikre sykelønnsordningen i de kommende fire årene, samtidig som vi kan videreutvikle nye virkemidler for å redusere sykefraværet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til TV 2.

Utvidet egenmelding

Et virkemiddel som skal tas i bruk er at bedrifter kan velge å tilby arbeidstakerne utvidet egenmelding uten bekreftelse fra lege.

Totalt kan en ansatt melde seg syk i åtte dager sammenhengende, og inntil 24 dager totalt i året, ifølge avtalen.

– Vi har veldig god erfaring med denne ordningen fra den forrige IA-perioden. Derfor anbefaler vi nå flere å ta i bruk muligheten fordi vi har sett at det har veldig god effekt, sier LO-lederen.

Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding, står det i pressemeldingen.

Frykter ikke mer fravær

– Det er bra fordi det gir leder og ansatt en større mulighet til å ha en dialog lokalt på arbeidsplassen, mener Kari Sollien leder i Akademikerne.

Til tross for at arbeidstakere kan ta ut flere egenmeldinger, frykter de ikke at ordningen vil føre til mer fravær.

– Det er arbeidsplasser som allerede har en utvidet tilgang til egenmelding. De viser at ordningen i stedet har bedret arbeidsdialogen mellom ledere og ansatte som i blant er sykmeldt, sier hun.

Flere virkemidler

IA-avtalens andre hovedmål er å redusere frafallet. En rekke virkemidler blir tatt i bruk for å nå begge målene de kommende fire årene.

Arbeidsmiljøet skal blant annet forbedres med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

I tillegg skal NAVs Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet få større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.