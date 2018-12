Mike Pences kone Karen ga nyhetsbyrået AP en omvisning i deres julepyntede hjem. Her er ingen ting overlatt til tilfeldighetene.

Hvert rom i hovedetasjen i residensen i Washington D.C. representerer et vers fra Clement Clarke Moores dikt «A Visit from St. Nicholas».

Pence leser diktet for sine tre barn hver julaften, og tradisjonen består selv om barna nå er voksne.

På peishyllen henger ni strømper – seks for hvert medlem av Pence-familien og en strømpe hver til av familiens kjæledyr Hazel, Harley og Marlon.

Biblioteket er gjort om til en stall for nissens reinsdyr. Navnene på alle ni reinsdyrene er skrevet på veggen over en drøyt 50 kilo tung pepperkake-kopi av visepresidentens hus.

Biblioteket er for øvrig prydet med reinsdyr på peishyllen og et tre med reinsdyrpynt med presanger med reinsdyrdekorert gavepapir.

I entreen henger innpakkede gaver fra taket for å illudere gaver som faller ned i nissens sekk. Selve hovedattraksjonen i stuen er et 3,3 meter høyt grantre med dekor inspirert av leketøyene nissen bærer på ryggen. Ved siden av treet står en nisse i full størrelse som kikker over listen over hvem som har vært snille og hvem som har vært slemme.