Skinstad: – Dette ser visst ikke ut til å passe langrennssporten

Til manges overraskelse var ikke Therese Johaugs navn ett av de i alt 20 uttatte utøverne, i det som må sies å være en kruttsterk norsk tropp. Ironisk nok vil sannsynlig både konkurrenter, det internasjonale skiforbundet (FIS) og TV-seerne sette stor pris på denne førjulsgaven fra Dalsbygda-nissen.

Norge bortprioriterer på ingen måte Tour de Ski, som enkelte kritiske røster skal ha det til, og de «ødelegger» heller ikke sin egen idrett i samme slengen. Sjelden har Norge stilt med en så stor og sterk tropp som i årets utgave av touren. Mens det er tilnærmet toppet lag blant herrene, med Johannes Høsflot Klæbo i spissen, er det bare Therese Johaug og Ragnhild Haga som mangler blant de åpenbare valgene på damesiden.

At det også sendes hele 20 utøvere til Mellom-Europa i romjula, forteller at Løfshus & Co. i aller høyeste grad tar både touren og verdenscupen sammenlagt på alvor. Det er et godt og riktig signal fra Norges Skiforbund. Sjelden har det vært enklere å kombinere Tour de Ski og mesterskap enn i år. Dette bør både FIS, publikum og TV-seere takke og bukke for, selv om gode resultater nok vil møtes med samme kritikk som de ville fått om de ikke stilte opp i det hele tatt. Det skal ikke være lett...

Noe annet som nok vil settes pris på, er at Therese Johaug forlenger juleferien, lar hodet hvile og fyller på med både ribbe og mengdetrening hjemme i Dalsbygda. Undertegnede skulle selvsagt ønske å se Johaug kjempe i toppen i distanserennene, krige til seg bonussekunder på sprintene og avgjøre det hele opp Alpe Cermis på sedvanlig vis. På samme måte som jeg synes det er herlig å se Marcel Hirscher knuse konkurrentene i storslalom, at Lionel Messi scorer nok en hattrick eller hvordan Usain Bolt herjet med konkurrentene på sprint i en årrekke. Jeg nyter å se de beste være best, men dette ser visst ikke ut til å passe langrennssporten.

For med Johaug ute av bildet, går vi nemlig inn i en Tour de Ski som er mer åpen enn på lenge. Ikke fordi profilene uteblir, men fordi det er helt umulig å spå på forhånd hvem som kommer til vinne. For der den nye langrennsdronninga fra Dalsbygda ville vært den soleklare forhåndsfavoritten, sliter undertegnede med å peke på noen som peker seg ut som den rettmessige tronarvingen.

Fjorårsvinner Heidi Weng har vært helt ute av form i sesongåpningen, og skal etter eget utsagn bruke touren til å gå seg i form. Ingvild Flugstad Østberg er kanskje den nest beste distanseløperen i verden per dags dato, men har blitt forholdsmessig svakere i sprint i takt med den økte kapasiteten i distanserenn. Den avsluttende alpinbakken er heller ikke hennes favoritt, til tross for at hun er oppvokst så høyt over Mjøsa en kan komme på Gjøvik.