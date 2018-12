United bekrefter Solskjær-rykter

Tirsdag kom nyheten at José Mourinho er ferdig som Manchester United-manager.

Ikke lenge etterpå kom første saken om at Ole Gunnar Solskjær var en av de aktuelle kandidatene til en midlertidig ansettelse, som trolig vil vare ut sesongen.

Rykteflommen har økt i omfang utover dagen, og sent tirsdag kveld kan United ved en tabbe ha avslørt at noe er i gjære.

United «feilpubliserte» video

Manchester United var stille gjennom hele tirsdagen rundt ryktestormen om at Solskjær kunne bli ny midlertidig trener i klubben.

Sent tirsdag kveld kom det fram at klubben har publisert en video der de omtaler Solskjær som midlertidig trener.

Videoen fant man om man søkte på «Solskjaer» i søkefeltet på klubbens hjemmesider, men ligger ikke på hovedsiden.

Det kan dermed tyde på at klubben har publisert videoen ved en feil, i og med at United ikke har kommet med noen offentlig kunngjøring rundt ansettelsen.

Videoen heter «The most famous night of Ole's career" og i beskrivelsen under står det svart på hvitt:

«Solskjær blir vår midlertidige manager, 20 sesonger etter at han sikret «The Treble» med DET målet på Camp Nou».

I løpet av de siste tre timene tirsdag hadde United publisert totalt tre videoer av Solskjær sin karrière i den røde drakten. Alt lastet opp samme dag som han ble koblet til trenerjobben.

Videoene er nå vekke fra Uniteds sider, noe som kan tyde på at de ble publisert for tidlig. Det kan også tyde på at en offentliggjøring er nært forestående.

Statsminister Erna Solberg gikk rett på, og gratulerte Solskjær med sin nye jobb på Twitter like før midnatt tirsdag. Den tweeten ble like etterpå slettet, men flere medier, inkludert TV 2, fikk lagret den før den forsvant.



SLETTET TWEET.

«Jeg tror vi er veldig nære»



Det var ESPN og Mark Ogden som først meldte om Solskjærs kandidatur.

– Jeg ble fortalt at Ole Solskjær har vært i Uniteds tanker i noen måneder. Joses posisjon var truet allerede tilbake i oktober mot Newcastle, sier Mark Ogden, ESPN-journalisten som var først ute med å melde om Solskjær-interessen, til TV 2.

– Hvor nære er vi en avtale?

– Jeg tror vi er veldig nære, det er viktig å ha litt tid imellom sparkingen av Mourinho og til den nye personen kommer inn. Men klart, han har relasjoner til klubben og jeg tror Molde kommer til å miste sin manager, sier Ogden.

Gjennom timene etter de første spekulasjonene, har det kun vært media som har kommet med nye opplysninger rundt Solskjær. Både Molde og Manchester United har holdt kortene tett til brystet.