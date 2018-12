Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 2-1 (1-0)

Noen timer tidligere tok serietoer Borussia Mönchengladbach nemlig sin åttende hjemmeseier av like mange mulige i høst, med 2-0 over Nürnberg. Seks poeng skiller opp til serielederen før «Borussia-duellen» i Dortmund kommende fredag.

Dodi Lukebakio ga Fortuna Düsseldorf ledelsen etter en rask kontring halvveis i første omgang, og Jean Zimmer doblet den med et drømmeskudd i krysset i det 56. minutt. Serielederen greide ikke mer enn et trøstemål signert Paco Alcacer.

Det så en stund ut til at Borussia Dortmund var i ferd med å fjerne all spenning da laget radet opp seirer og økte luken til forfølgerne. Nå blir laget nødt til å prestere i fredagens toppkamp for å kunne ta vinterpause med en trygg ledelse.

Hazard på godt og vondt

Thorgan Hazard spilte hovedrollen da Borussia Mönchengladbach slo Nürnberg 2-0. For første gang er klubben uten poengtap hjemme i høstsesongen.

Hazard blamerte seg med et fryktelig straffespark rett før pause, men han revansjerte seg med det viktige ledermålet helt i begynnelsen av annen omgang. Like før slutt punkterte Alassane Pléa kampen.

Nürnberg er uten seier i sine ti siste kamper og var ingen målestokk for serietoeren tirsdag. Om Bayern München ikke slår RB Leipzig med minst fem mål onsdag, vil Mönchengladbach gå til helgens storkamp som serietoer.

God dag for Hecking

Tirsdagens kamp var den 400. bundesligakampen til trener Dieter Hecking, og Gladbach-spillerne feiret ham med en ny sterk hjemmeprestasjon. Thorgan Hazard, som er bror av Chelsea-juvelen Eden og på ønskelisten til Borussia Dortmund og en rekke andre store klubber, noterte sitt niende mål for sesongen da han sendte vertene foran.

Selv ikke under trenerlegendene Udo Lattek eller Hennes Weisweiler greide Borussia Mönchengladbach å ta full poengpott på hjemmebane i høstsesongen. Tross flere skadeforfall fullførte Heckings menn den jobben tirsdag.

Rune Almenning Jarstein og hans Hertha Berlin spilte 2-2 hjemme mot Augsburg foran snaut 20.000 tilskuere. Laget er på 7.-plass, men sliter med grepet om hovedstadens fotballtilhengere.

Wolfsburg slo Stuttgart 2-0 over klatret forbi Hertha på tabellen.

(©NTB)