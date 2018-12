​Den tyske tuning-spesialisten Brabus har mer enn 40 års historie med å gjøre standard Mercedes-modeller enda raskere og enda mer eksklusive. Gruppen gjør også underverker med forskjellige Smart-modeller i den andre enden av markedet.

Brabus-kundene er i hovedsak spesielle bilentusiaster som vil ha «det lille ekstra» som standard produksjonsmodeller ikke har, og som er villige til å betale det dette koster i tillegg.

Kan ta 6.000 timer!

Nå opplever Brabus stor suksess med sin divisjon for klassiske biler fra Mercedes-Benz. Listen over interesserte kjøpere til biler som har gjennomgått «Brabus Classic 6-star restoration» er lang. Dette er veteranbiler som er restaurert tilbake til originalstand ned til minste detalj, av mestere i faget på hver sine områder.

En slik prosess kan ta opptil 6.000 arbeidstimer og kreve utallige nye deler.

Resultatet er at disse bilene blir tilbudt med en spesiell klassiker-garanti fra Brabus. Den gjelder i 2 år, og kjørelengden er ubegrenset. Det tyder på at leverandøren er svært trygg på egen kvalitet…

Offisiell Mercedes-Benz ClassicPartner

Hver eneste gjenoppbygde Mercedes veteranbil fra Brabus har da også fått kvalitetsstempelet «A», med tilleggskarakteren «fremstår som ny» fra Classic Data, som er størst i Tyskland på vurdering av veteranbiler.

En svært viktig anerkjennelse har Brabus fått også fra Mercedes-produsenten: Gruppen er godkjent som offisiell Mercedes-Benz ClassicPartner.

Brabus har alltid et godt utvalg av klassiske Mercedes-modeller å tilby, og restaurerer i tillegg biler for kunder.

Slik ser det ut under 300 SL-panseret når restaureringsjobben er gjort.

Usvikelig nøyaktighet

Veteranbiler til salgs nå er blant annet sjeldne skatter som 300 SL Gullwing og Roadster, 280 SE 3.5 Cabriolet, og Coupé-versjoner av modellserien W111. Det finnes også et godt utvalg av 280 SL «Pagode» Roadster som kan leveres på dagen.

Hver eneste 6-stjerners veteranbil fra Brabus er gjenoppbygget til eksakt samme spesifikasjoner som den hadde da den ble levert som ny fra Mercedes-Benz. Dette gjelder slett ikke bare farger og innertrekk, men også at for eksempel produksjonsnummeret på motoren som fulgte bilen er nøyaktig det samme som sto på datakortet da bilen ble bygget som ny.

Strippes helt ned

Veteranbildivisjonen til Brabus ble etablert for ti år siden, og har siden 2014 holdt til i fabrikk nr. 4 ved hovedkontoret i Bottrop i Ruhr-området. Her har ekspertene 2.000 kvadratmeter å boltre seg på. Dette omfatter både et vakkert showroom og et moderne verksted for restaurering og service.

– Her har vi mangedoblet kapasiteten på veteranbil-restaurering for å møte økende etterspørsel etter disse unike bilene over hele verden, fastslår Brabus-sjef Constantin Buschmann.

Gjenfødelsen av en Mercedes-veteran til Brabus 6-stjerners status starter alltid med at bilen strippes helt ned til siste bolt og skrue.

Interiør i 1950-talls 300 SL.

Alt må stemme

Under denne prosessen blir alle deler vurdert og katalogført. Deler som ikke kan restaureres blir kastet, mens deler som egner seg for et videre liv – for eksempel krom-detaljer – får nytt belegg og fremstår igjen som nye.

All lakk fjernes fra karosseriet, som blir renovert ned til minste detalj og får omfattende rustbeskyttelse.

Mens karosseriarbeidet foregår, blir motoren tatt helt fra hverandre, og alle deler blir målt. Gjenoppbyggingen inkluderer sliping og finsliping av sylindrene, foruten overhaling av topplokk og veivaksel.

På samme måte går Brabus-ingeniørene detaljert til verks med drivlinjen – girkasse, drivaksel og differensial – i tillegg til oppheng og bremsesystem. Her blir alle komponenter skiftet ut for å sikre at den aktive sikkerheten er på topp.

VIP-transport

Heller ikke med interiøret blir det gjort kompromisser. Her blir det brukt skinn, tekstiler og tepper med nøyaktig samme farger og samme kvalitet som det som fulgte bilen originalt. Også kalesje til cabriolet-modeller blir gjenskapt i samme farger og med samme kvalitet som opprinnelig. Til tredetaljer som må skiftes, benyttes selvsagt alltid samme tresort og helt lik finish.

Kort sagt blir ingen detaljer glemt, heller ikke når det gjelder pakninger og zimmerringer og hele det elektriske systemet.

Når bilen er klar etter 1.500 – 6.000 arbeidstimer, avhengig av modell, blir den omfattende testet før den fraktes til kunden på lukket lastebil som VIP-transport. Eller med fly når den skal lenger av gårde: Brabus har forhandlere i mer enn 100 land over hele verden.

Med hver enkelt bil får kjøperen et stort foto-album som dokumenterer alle trinn i restaureringsprosessen, inkludert lekre studioopptak av bilen i ferdig stand.

Kjøreglede i sin reneste form, ja...

19 millioner, takk!

Brabus Classic tilbyr også sine kunder alle slags service, fra oljeskift til total gjennomgang og renovering. Mottoet man gir kjøperne: «Ta plass, start motoren og opplev kjøreglede i sin reneste form!»

Men før man kommer dit, må altså den perfekte veteranbilen kjøpes. Dette har sin pris, avhengig av modell, og her er noen få eksempler:

- 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1.890.000 euro (ca. 19 mill. kroner)

- 1957 Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1.890.000 euro (ca. 19 mill.)

- 1968 Mercedes-Benz 280 SL Pagode 298.000 euro (ca. 3 mill. kr.)

- 1970 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet 698.000 euro (ca. 7 mill.)

- 1969 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupé 398.000 euro (ca. 4 mill.)

Det finnes flere eksemplarer av de forskjellige modellene, og felles for alle er at kilometertelleren står på 0 km.

