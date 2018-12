– Jeg er skuffet. Jeg skrev ikke under her for å bli hjelperytter, sier Kristoff.

TV 2 møter ham i La Pineda, en vinterstille turistby, en times kjøring sør for Barcelona. Her er UAE Team Emirates samlet for å trene og legge slagplanen for 2019-sesongen.

31-åringen har syklet Tour de France de seks siste årene, og har blitt godt vant med å være den utvalgte i spurtene. Men etter at laget hentet Fernando Gaviria fra Quick-Step Floors for noen uker siden, må Kristoff belage seg på en ny rolle.

Sponsoren sa nei

I Tour de France har han fått beskjed om at han må kjøre opptrekk for colombianeren, som vant to etapper på de franske landeveiene sist sommer.

– Jeg ønsker å kjøre for mine egne sjanser og ba derfor om å få kjøre Giroen og Vueltaen i stedet. Laget vurderte det, men sponsoren sa nei. De ønsker best mulig resultater i de to viktigste løpene i 2019, som er UAE Tour og Tour de France, forteller Kristoff.

– Hvis de hadde splittet oss, så kunne vi kjempet om gode resultater i flere ritt. Vi kaster bort resultater i Giroen ved ikke å ha en av toppspurterne der. Vi kunne garantert fått til noe der, legger han til.

– Hva tenker du når du hører Alexander Kristoff og hjelperytter?

– Jeg føler ikke at jeg er klar for det ennå, men det kommer til å skje i år. I fjor var Fernando en av de raskeste spurterne i verden, så når jeg først skal hjelpe noen så er det greit at det er en av dem som kan vinne, svarer han.

– Men jeg håper å få noen egne sjanser også, legger han til.

Stiller krav

Kristoff forholder seg lojalt til avgjørelsen som nå er tatt. Han har også forståelse for at både han og Gaviria blir sendt til touren.

– Jeg skjønner at de vil ha best mulig mannskap i de rittene som de anser som de viktigste i sesongen, og jeg ser også at jeg er den som best kan hjelpe ham i spurtene. Sånn sett forstår jeg laguttaket. Jeg er ansatt her og må gjøre som arbeidsgiver sier.

Nordmannen - som vant den siste etappen av Tour de France i sommer - er imidlertid tydelig på at dette vil ha innvirkning på om han vil signere ny kontrakt med UAE etter denne sesongen.

– Hvis jeg skal bli her så må jeg ha forsikringer om at jeg får kjøre for mine egne sjanser og at vi får inn hjelperytter som kan ta seg av opptrekket. Hvis Gaviria skal være med i Touren, så kan jeg sykle giroen - eller motsatt. Nå har vi to verdensklassespurtere. Da synes jeg det er rart at vi skal kjøre de samme løpene.

– Hvordan er du som opptrekker?

– Vi prøvde oss litt på trening i går, men det er vanskelig å trene på opptrekk når det er ingen andre lag rundt deg. Vi skal imidlertid sykle både UAE Tour og Sveits Rundt sammen, så vi får øve litt der. Men jeg er ikke vant til dette, så jeg aner ikke hvor flink jeg er. Laget må se seg om etter forsterkninger på opptrekk. Jeg trodde det skulle komme nå, men i stedet hentet de nok en spurter, svarer Kristoff.

Han starter sesongen på Mallorca om en drøy måned.