– Hun fikk ut det beste av alle rundt seg

I juni planla Fuglestad turen til Island. Da kom han i kontakt med Ueland(28).

– Hun hadde fulgt meg på Facebook og Instagram, og vi kom tilfeldigvis i snakk, forteller Marius.

Han har en nettside og kontoer på sosiale medier der han legger ut bilder fra friluftsturer han reiser på. Han synes han fikk god kontakt med Maren, og spurte om hun ville være med å gå Island på tvers.

– En uke senere var vi av gårde. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få et så positivt svar, forteller han.

Ueland måtte trekke seg fra turen etter seks dager, men Fuglestad føler han rakk å bli godt kjent med henne. Nå er han i sjokk over det som har skjedd.

– Jeg synes det er tragisk og urettferd at et så ungt menneske skal dø på en så forferdelig måte. Jeg vil huske som et stort friluftsmenneske, som var sprudlende, glad, og positiv til det meste. Hun fikk det beste ut av alle rundt seg. Inkludert meg, forteller han.

Han sier at han opplevde Maren Ueland som litt gal, på en positiv måte.

– Jeg tror ingen andre hadde vært gale nok til å være med på den turen på så kort varsel. Det er så trist å tenkte på i dag at det er fem måneder siden vi gikk på Island og snakket om hvor gamle vi skulle bli, sier han.

Opptatt av sikkerhet

Fuglestad forteller at Ueland var svært opptatt av sikkerhet, og at han synes det er rart at noe slik har skjedd med henne.

– Da vi var på Island var hun for eksempel veldig fokusert på farer når vi skulle krysse elver, og hun var nøye med å planlegge langsiktig. Ikke sånn som meg som bare kjørte på, sier han.

– Jeg skjønner ikke helt at de reiste alene på den måten. Men det er bare tragisk det som har skjedd. Hun fortjente kun det beste.

– Tenk å få en sånn beskjed før jul

De to drepte jentene studerte begge friluftsliv på høgskolen i Sør-øst, på campus i Bø i Telemark.

Ordfører i Time kommune, Reinert Kverneland, sier at kommunen nå er i sorg.

– Det er en veldig tung sak, og det er ufattelig for folk flest. Det hagler inn med meldinger om hvor tragisk det er, og det sier folk når du treffer de og. Alle tenker på den nærmeste familien. Tenk å få en sånn beskjed rett førjul. Det bare forsterker denne hendelsen.

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø, Petter Aasen, sier at nyheten om drapet på de to studentene har gått hardt inn på både ledelse og medelever.

– Jentene hadde reist på en ferietur til Marokko, de var godt forberedt og de dro til et område hvor det skulle være trygt å ferdes, sier rektoren.